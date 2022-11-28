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Письмо Папы Римского украинскому народу через девять месяцев после начала войны

Письмо Папы Римского украинскому народу через девять месяцев после начала войны

Ватиканское издание «L’Osservatore Romano» опубликовало письмо Папы Римского украинцам под названием «Ваша боль – моя боль».

Папа Франческо (Франциск). Письмо украинскому народу через девять месяцев после начала войны. Новое море зла и страданий спустя девяносто лет после страшного геноцида — Голодомора

Дорогие украинские братья и сестры!

На вашей земле уже девять месяцев как развязано абсурдное безумие войны. В вашем небе непрестанно раздается зловещий грохот взрывов и тревожный звук сирен. На ваши города падают бомбы, а дожди ракет приводят к смерти, разрушению и боли, голоду, жажде и холоду. По вашим улицам многим пришлось убегать, оставив свои дома и близких. Рядом с вашими большими реками каждый день текут реки крови и слез.

Я хотел бы соединить свои слезы с твоими и сказать тебе, что нет дня, когда я не был бы рядом с тобой и не носил тебя в сердце и в молитвах.

Ваша боль – моя боль.

На кресте Иисуса сегодня я вижу вас, страдающих террором, развязанным этой агрессией. Так, мучивший Господа крест живет в пытках, обнаруженных на телах погибших, в братских могилах, найденных в разных городах, в этих и во многих других кровавых образах, вошедших в наши души, поднимающих крик: Почему? Как люди могут так относиться к другим людям?

Многие трагические истории, о которых я узнал, всплывают в моей памяти. Прежде всего о детях: сколько детей убито, ранено или осиротело, оторвано от матерей!

Я плачу с вами за каждым маленьким ребенком, который из-за этой войны потерял жизнь, как Кира в Одессе, как Лиза в Виннице, и как сотни других детей: в каждой из них побеждено все человечество. Сейчас они в утробе Бога, они видят ваши проблемы и молятся, чтобы они кончились. Но как нам не переживать за них и всех тех, молодых и старых, кого депортировали? Боль украинских матерей бесчисленна.

Тогда я думаю о вас, молодые люди, которые, чтобы мужественно защитить свою родину, должны были взять в руки оружие, а не мечты, которые вы питали о будущем.

Я думаю о вас, жены, которые потеряли своих мужей и, кусая губы, продолжаете молча, с достоинством и решительностью жертвовать всеми своими детьми.

Вам, взрослые, всячески пытающиеся защитить своих близких.

Вам, старейшины, вместо мирного мероприятия были брошены в темную ночь войны.

Вам, женщины, подвергшиеся насилию и которые носят тяжелые бремени в своих сердцах.

Всем вам, израненным телом и душой.

Я думаю о вас и нахожусь рядом с вами с любовью и восхищением из-за того, как вы преодолеваете столь тяжелые испытания.

И я думаю о вас, волонтеры, вы каждый день тратите на людей.

Вам, Пастыри святого Божьего народа, которые, часто рискуя своей безопасностью, оставались рядом с людьми, неся утешение и солидарность братьев, творчески превращая общины и монастыри в жилье, где вы можете предложить гостеприимство, помощь и питание для тех, кто оказался в трудных условиях.

Опять же, я думаю о беженцах и внутренне перемещенных лицах, оказавшихся вдали от своих домов, многие из которых были разрушены. Думаю о власти, за которую я молюсь: она обязана управлять страной в трагические времена и принимать дальновидные решения для мира и развития экономики при уничтожении многих жизненно важных инфраструктур, как в городе, так и в деревне.

Дорогие братья и сестры, во всем этом море зла и боли – через девяносто лет после ужасного геноцида – Голодомора – я в восторге от вашего доброго духа.

Несмотря на огромную трагедию, которую он переживает, украинский народ никогда не падал духом и не был брошен на произвол судьбы. Мир признал смелый и сильный народ, народ, который страдает и молится, плачет и борется, сопротивляется и надеется: это благородный и мученический народ.

Я продолжаю быть рядом с вами сердцем и молитвами, гуманитарной заботой, чтобы вы чувствовали сопровождение, чтобы вы не привыкли к войне, чтобы вы не остались в одиночестве сегодня и особенно завтра, когда, возможно, будет соблазн забыть свои страдания.

В эти месяцы, когда суровость климата делает то, что вы переживаете, еще более трагичным, я хотел бы, чтобы любовь Церкви, сила молитвы, добро, которое посылают вам братья и сестры на всех широтах, стали кротким прикосновением на ваших лицах. Через несколько недель будет Рождество, и стон страданий будет ощущаться еще больше.

Но я хотел бы вернуться с вами в Вифлеем, к испытанию, с которым пришлось столкнуться Святой Родине в ту ночь, которая казалась только холодной и темной. Пришел же свет: не от людей, а от Бога; не с земли, но с неба.

Его и наша Мать, Богородица, хранит вас. Ее Непорочного Сердца преподношу твои страдания и твои слезы. Ей, которая, как писал великий сын земли твоей, «ввела Бога в мир наш», не устанем просить о вожделенном даре мира, в уверенности, что «нет ничего невозможного для Бога» (Лк. 1:37). Пусть он выполнит справедливые ожидания ваших сердец, исцелит ваши раны и даст вам свое ю утешение. Я с вами, молюсь о вас и прошу вас молиться о мне.

Да благословит вас Господь и да хранит вас Богородица.

Рим, Сан-Джованни-ин-Латерано, 24 ноября 2022 года

Русские атаки на освобожденный город Херсон

В то время как ситуация со снабжением энергоносителей остается критической по всей Украине.

Российские вооруженные силы, отступая вдоль восточного берега Днепра, неоднократно обстреливают освобожденный Херсон.

В южноукраинском городе после обстрелов было 7 погибших и 21 ранен: даже президент Владимир Зеленский подтвердил критичность ситуации, отметив, что «почти каждый час я получаю новости о нападениях кафиров в Херсоне и другие населенные пункты». Российские обстрелы также были сосредоточены в районе Запорожья, где ночью ракета попала в больницу.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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