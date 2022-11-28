Письмо Папы Римского украинскому народу через девять месяцев после начала войны

Папа Франческо (Франциск). Письмо украинскому народу через девять месяцев после начала войны. Новое море зла и страданий спустя девяносто лет после страшного геноцида — Голодомора

Дорогие украинские братья и сестры!

На вашей земле уже девять месяцев как развязано абсурдное безумие войны. В вашем небе непрестанно раздается зловещий грохот взрывов и тревожный звук сирен. На ваши города падают бомбы, а дожди ракет приводят к смерти, разрушению и боли, голоду, жажде и холоду. По вашим улицам многим пришлось убегать, оставив свои дома и близких. Рядом с вашими большими реками каждый день текут реки крови и слез.

Я хотел бы соединить свои слезы с твоими и сказать тебе, что нет дня, когда я не был бы рядом с тобой и не носил тебя в сердце и в молитвах.

Ваша боль – моя боль.

На кресте Иисуса сегодня я вижу вас, страдающих террором, развязанным этой агрессией. Так, мучивший Господа крест живет в пытках, обнаруженных на телах погибших, в братских могилах, найденных в разных городах, в этих и во многих других кровавых образах, вошедших в наши души, поднимающих крик: Почему? Как люди могут так относиться к другим людям?

Многие трагические истории, о которых я узнал, всплывают в моей памяти. Прежде всего о детях: сколько детей убито, ранено или осиротело, оторвано от матерей!

Я плачу с вами за каждым маленьким ребенком, который из-за этой войны потерял жизнь, как Кира в Одессе, как Лиза в Виннице, и как сотни других детей: в каждой из них побеждено все человечество. Сейчас они в утробе Бога, они видят ваши проблемы и молятся, чтобы они кончились. Но как нам не переживать за них и всех тех, молодых и старых, кого депортировали? Боль украинских матерей бесчисленна.

Тогда я думаю о вас, молодые люди, которые, чтобы мужественно защитить свою родину, должны были взять в руки оружие, а не мечты, которые вы питали о будущем.

Я думаю о вас, жены, которые потеряли своих мужей и, кусая губы, продолжаете молча, с достоинством и решительностью жертвовать всеми своими детьми.

Вам, взрослые, всячески пытающиеся защитить своих близких.

Вам, старейшины, вместо мирного мероприятия были брошены в темную ночь войны.

Вам, женщины, подвергшиеся насилию и которые носят тяжелые бремени в своих сердцах.

Всем вам, израненным телом и душой.

Я думаю о вас и нахожусь рядом с вами с любовью и восхищением из-за того, как вы преодолеваете столь тяжелые испытания.

И я думаю о вас, волонтеры, вы каждый день тратите на людей.

Вам, Пастыри святого Божьего народа, которые, часто рискуя своей безопасностью, оставались рядом с людьми, неся утешение и солидарность братьев, творчески превращая общины и монастыри в жилье, где вы можете предложить гостеприимство, помощь и питание для тех, кто оказался в трудных условиях.

Опять же, я думаю о беженцах и внутренне перемещенных лицах, оказавшихся вдали от своих домов, многие из которых были разрушены. Думаю о власти, за которую я молюсь: она обязана управлять страной в трагические времена и принимать дальновидные решения для мира и развития экономики при уничтожении многих жизненно важных инфраструктур, как в городе, так и в деревне.

Дорогие братья и сестры, во всем этом море зла и боли – через девяносто лет после ужасного геноцида – Голодомора – я в восторге от вашего доброго духа.

Несмотря на огромную трагедию, которую он переживает, украинский народ никогда не падал духом и не был брошен на произвол судьбы. Мир признал смелый и сильный народ, народ, который страдает и молится, плачет и борется, сопротивляется и надеется: это благородный и мученический народ.

Я продолжаю быть рядом с вами сердцем и молитвами, гуманитарной заботой, чтобы вы чувствовали сопровождение, чтобы вы не привыкли к войне, чтобы вы не остались в одиночестве сегодня и особенно завтра, когда, возможно, будет соблазн забыть свои страдания.

В эти месяцы, когда суровость климата делает то, что вы переживаете, еще более трагичным, я хотел бы, чтобы любовь Церкви, сила молитвы, добро, которое посылают вам братья и сестры на всех широтах, стали кротким прикосновением на ваших лицах. Через несколько недель будет Рождество, и стон страданий будет ощущаться еще больше.

Но я хотел бы вернуться с вами в Вифлеем, к испытанию, с которым пришлось столкнуться Святой Родине в ту ночь, которая казалась только холодной и темной. Пришел же свет: не от людей, а от Бога; не с земли, но с неба.

Его и наша Мать, Богородица, хранит вас. Ее Непорочного Сердца преподношу твои страдания и твои слезы. Ей, которая, как писал великий сын земли твоей, «ввела Бога в мир наш», не устанем просить о вожделенном даре мира, в уверенности, что «нет ничего невозможного для Бога» (Лк. 1:37). Пусть он выполнит справедливые ожидания ваших сердец, исцелит ваши раны и даст вам свое ю утешение. Я с вами, молюсь о вас и прошу вас молиться о мне.

Да благословит вас Господь и да хранит вас Богородица.

Рим, Сан-Джованни-ин-Латерано, 24 ноября 2022 года

Русские атаки на освобожденный город Херсон

В то время как ситуация со снабжением энергоносителей остается критической по всей Украине.

Российские вооруженные силы, отступая вдоль восточного берега Днепра, неоднократно обстреливают освобожденный Херсон.

В южноукраинском городе после обстрелов было 7 погибших и 21 ранен: даже президент Владимир Зеленский подтвердил критичность ситуации, отметив, что «почти каждый час я получаю новости о нападениях кафиров в Херсоне и другие населенные пункты». Российские обстрелы также были сосредоточены в районе Запорожья, где ночью ракета попала в больницу.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ