Новости Одессы и Одесской области

Незрячие люди в Одессе: какие проблемы слепых мы не видим?

Незрячие люди в Одессе: какие проблемы слепых мы не видим?

13 ноября в мире отмечают Международный день слепых. Это – не праздник, а напоминание всем остальным о том, какие проблемы испытывают такие люди с особыми потребностями.

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Эти люди живут рядом с нами. Ходят по улицам, ездят в общественном транспорте, заходят в учреждения… Отличительные особенности: трость в руке и взгляд, будто бы обращенный в себя. Несмотря на потерю зрения, они стремятся жить полноценной жизнью. А всегда ли окружающие видят проблемы незрячих?

О прибыли и спросе на продукцию

Общественная организация украинского общества слепых (УТОС) в Одессе была создана в 1933 году. А после войны в город переехало множество потерявших зрение фронтовиков — лечиться в лучшей в стране клинике Филатова.

Одесское УПП УТОС, Варненская 21

Одесское УПП УТОС. Улица Варненская, 21

Тогда для инвалидов по зрению были созданы специальные предприятия. Работали они на госзаказ. Выпускали «фабрики слепых», как их называли в народе, электротехнические изделия. Для таких производств разрабатывалось оборудование, обеспечивающее особую технику безопасности.

— Были очень большие объемы производства, — вспоминает председатель областной организации УТОС Алексей Максименко. — Заработанных денег было достаточно для того, чтобы построить общежитие, развивать производство, финансировать проведение спортивных и культурных мероприятий.

Максименко А.Н. и Народная хоровая Капелла УТОС

Алексей Максименко и Народная хоровая Капелла УТОС

Сегодня госзаказы отошли в прошлое. Но единственной сохранившейся в Одессе «фабрике слепых» на Варненской 21, удалось остаться прибыльной. Хотя количество работающих здесь людей сократилось.

Благодаря директору Юрию Качановскому, предприятие до сих пор выпускает продукцию, имеющую спрос: вешалки для одежды, мочалки для посуды, ножки для мебели. На штамповке работают слабовидящие, полностью незрячие занимаются только ручным трудом.

Желтые дорожки и «говорящие» светофоры

Ведет к предприятию дорожка из тактильной плитки. Подход оборудован предупреждающими турникетами. А так как в районе проживает много людей с инвалидностью по зрению, такие тропинки проложены от «фабрики слепых» до остановки «Промсвязь», соединяя дома, магазины, почтовое отделение. Вымощены тактильной плиткой и дорожки в районе школы-интерната №93 для незрячих детей. Оборудование тактильных дорожек учитывается при капитальных ремонтах городских тротуаров. Проекты обязательно согласовывают с УТОСом. Деньги на обустройство выделяются из горбюджета.

система ориентирования

Система ориентирования для незрячих

Рядом с предприятием на пешеходном переходе — «говорящий» светофор. В Одессе таких установлено немало.

Об электронных книгах и конкурсном финансировании

библиотека УТОС

Специализированная библиотека УТОС

Ведет желтая дорожка и к Дому культуры, построенному за счет УТОСа. Здесь кроме кружков художественной самодеятельности работает библиотека. В фондах — литература, напечатанная шрифтом Брайля, озвученные книги. Раньше их начитывали на магнитофонные кассеты, сегодня аудиокниги в цифровом формате сбрасывают на флешки.

Пока еще — до 31 декабря — на содержание библиотеки и кружков УТОС получает государственную финансовую поддержку.

Тематическая выставка УТОС

Тематическая выставка От создания шрифта Брайля до Брайлевского принтера

— Но на сегодняшний день нам предлагается получать эти деньги на конкурсной основе, — рассказал Алексей Максименко. — То есть деньги можно получить под конкретное мероприятие — День слепого человека отметить, к примеру. А как оплачивать работу библиотекаря, который должен обслуживать своего читателя круглый год, руководителей кружков? И сейчас, если мы не отстоим наши права, у нас заберут государственное финансирование. А в Доме культуры, в конце концов, люди общаются. Многих библиотека просто связывает с жизнью.

Ранее мы рассказывали о том, как работает социальная помощь в Украине и в мире.

«Не нравится — не ходите!»

Самая главная проблема для людей незрячих — проблема доступности. Но, как ни печально, окружающие порой предпочитают ее не замечать.

Огромной проблемой на улицах для инвалидов стали самокаты, гоняющие по тротуарам. А еще — парковки,которые нередко перегораживают проходы.

Виктория Черных

Виктория Черных

— Сложно пробраться на площадь Независимости. Возле «Макдональдса» к пешеходному переходу ведет узкое пространство. К тому же там устроили стоянку мопедов доставщики еды, еще больше сузив этот проход, — рассказала глава городской организации УТОС Виктория Черных. — У меня есть остаток зрения — я могу ориентироваться. Но споткнулась о мопед — он стал заваливаться на меня. На меня накричали. А когда возмутилась, услышала в ответ: не нравится — не ходите здесь.

О трудоустройстве и экскурсии в мир незрячих

Трудоустроиться незрячим непросто. Хотя у некоторых — по два-три высших образования. Многие окончили медучилище и работают массажистами. Говорят, что незрячий человек тактильно больше чувствует, чем человек со зрением. А вообще все зависит от каждого — насколько он стремится найти себя, убеждена Виктория.

Члены УТОС

Члены УТОС на праздничных мероприятиях в Доме Культуры УТОС

Бывает, что обращаются в УТОС организации, у которых не закрыт положенный процент по трудоустройству людей с инвалидностью. Но и здесь проблема — для незрячих должны быть созданы специальные рабочие места.

В этом году с предложением трудоустройства в УТОС обратились руководители проекта «Мир на ощупь». Социально активные зрячие одесситы организовали пространство, полностью изолированное от света, где созданы несколько локаций: жилая комната, рынок, улица, кафе, музей. Здесь в полной темноте проходят экскурсии. И человек, ничего не видя, вынужден включать все свои чувства — кроме зрения. А гидами для экскурсантов выступают незрячие. Кто-то из них устроен официально, кто-то — работает по договору.

Задача проекта — разрушить барьеры в общении между обычными людьми и людьми с ограниченными возможностями.И, может быть, он заставит все же увидеть проблему, которую многие стараются не замечать?

Ранее мы рассказывали о том, как инвалиды по зрению выживают в Одессе.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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