Незрячие люди в Одессе: какие проблемы слепых мы не видим?

13 ноября в мире отмечают Международный день слепых. Это – не праздник, а напоминание всем остальным о том, какие проблемы испытывают такие люди с особыми потребностями.

Эти люди живут рядом с нами. Ходят по улицам, ездят в общественном транспорте, заходят в учреждения… Отличительные особенности: трость в руке и взгляд, будто бы обращенный в себя. Несмотря на потерю зрения, они стремятся жить полноценной жизнью. А всегда ли окружающие видят проблемы незрячих?

О прибыли и спросе на продукцию

Общественная организация украинского общества слепых (УТОС) в Одессе была создана в 1933 году. А после войны в город переехало множество потерявших зрение фронтовиков — лечиться в лучшей в стране клинике Филатова.

Тогда для инвалидов по зрению были созданы специальные предприятия. Работали они на госзаказ. Выпускали «фабрики слепых», как их называли в народе, электротехнические изделия. Для таких производств разрабатывалось оборудование, обеспечивающее особую технику безопасности.

— Были очень большие объемы производства, — вспоминает председатель областной организации УТОС Алексей Максименко. — Заработанных денег было достаточно для того, чтобы построить общежитие, развивать производство, финансировать проведение спортивных и культурных мероприятий.

Сегодня госзаказы отошли в прошлое. Но единственной сохранившейся в Одессе «фабрике слепых» на Варненской 21, удалось остаться прибыльной. Хотя количество работающих здесь людей сократилось.

Благодаря директору Юрию Качановскому, предприятие до сих пор выпускает продукцию, имеющую спрос: вешалки для одежды, мочалки для посуды, ножки для мебели. На штамповке работают слабовидящие, полностью незрячие занимаются только ручным трудом.

Желтые дорожки и «говорящие» светофоры

Ведет к предприятию дорожка из тактильной плитки. Подход оборудован предупреждающими турникетами. А так как в районе проживает много людей с инвалидностью по зрению, такие тропинки проложены от «фабрики слепых» до остановки «Промсвязь», соединяя дома, магазины, почтовое отделение. Вымощены тактильной плиткой и дорожки в районе школы-интерната №93 для незрячих детей. Оборудование тактильных дорожек учитывается при капитальных ремонтах городских тротуаров. Проекты обязательно согласовывают с УТОСом. Деньги на обустройство выделяются из горбюджета.

Рядом с предприятием на пешеходном переходе — «говорящий» светофор. В Одессе таких установлено немало.

Об электронных книгах и конкурсном финансировании

Ведет желтая дорожка и к Дому культуры, построенному за счет УТОСа. Здесь кроме кружков художественной самодеятельности работает библиотека. В фондах — литература, напечатанная шрифтом Брайля, озвученные книги. Раньше их начитывали на магнитофонные кассеты, сегодня аудиокниги в цифровом формате сбрасывают на флешки.

Пока еще — до 31 декабря — на содержание библиотеки и кружков УТОС получает государственную финансовую поддержку.

— Но на сегодняшний день нам предлагается получать эти деньги на конкурсной основе, — рассказал Алексей Максименко. — То есть деньги можно получить под конкретное мероприятие — День слепого человека отметить, к примеру. А как оплачивать работу библиотекаря, который должен обслуживать своего читателя круглый год, руководителей кружков? И сейчас, если мы не отстоим наши права, у нас заберут государственное финансирование. А в Доме культуры, в конце концов, люди общаются. Многих библиотека просто связывает с жизнью.

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«Не нравится — не ходите!»

Самая главная проблема для людей незрячих — проблема доступности. Но, как ни печально, окружающие порой предпочитают ее не замечать.

Огромной проблемой на улицах для инвалидов стали самокаты, гоняющие по тротуарам. А еще — парковки,которые нередко перегораживают проходы.

— Сложно пробраться на площадь Независимости. Возле «Макдональдса» к пешеходному переходу ведет узкое пространство. К тому же там устроили стоянку мопедов доставщики еды, еще больше сузив этот проход, — рассказала глава городской организации УТОС Виктория Черных. — У меня есть остаток зрения — я могу ориентироваться. Но споткнулась о мопед — он стал заваливаться на меня. На меня накричали. А когда возмутилась, услышала в ответ: не нравится — не ходите здесь.

О трудоустройстве и экскурсии в мир незрячих

Трудоустроиться незрячим непросто. Хотя у некоторых — по два-три высших образования. Многие окончили медучилище и работают массажистами. Говорят, что незрячий человек тактильно больше чувствует, чем человек со зрением. А вообще все зависит от каждого — насколько он стремится найти себя, убеждена Виктория.

Бывает, что обращаются в УТОС организации, у которых не закрыт положенный процент по трудоустройству людей с инвалидностью. Но и здесь проблема — для незрячих должны быть созданы специальные рабочие места.

В этом году с предложением трудоустройства в УТОС обратились руководители проекта «Мир на ощупь». Социально активные зрячие одесситы организовали пространство, полностью изолированное от света, где созданы несколько локаций: жилая комната, рынок, улица, кафе, музей. Здесь в полной темноте проходят экскурсии. И человек, ничего не видя, вынужден включать все свои чувства — кроме зрения. А гидами для экскурсантов выступают незрячие. Кто-то из них устроен официально, кто-то — работает по договору.

Задача проекта — разрушить барьеры в общении между обычными людьми и людьми с ограниченными возможностями.И, может быть, он заставит все же увидеть проблему, которую многие стараются не замечать?

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