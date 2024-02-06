Желтая рельефная плитка: какие две задачи она выполняет

Некоторые могут подумать, что она служит в качестве зацепов во время гололеда, но это не так. Это – тактильная плитка для удобства незрячих.

У такой плитки сразу несколько задач: она показывает направление движения, а также безопасное место, где нужно остановиться на перекрестке или перед светофором.

Если тактильная плитка для незрячих уложена сплошной линией — то показывает направление, куда можно идти беспрепятственно. А если с большими выступами — это сигнал остановиться и быть очень внимательным. К тому же удобно с помощью трости определять по тактильной плитке, что перекресток близко.

В Одессе подобное покрытие встречается по всему городу. Особенно много таких участков в центре, в частности, на улицах Канатной и Ришельевской.

На улице Варненской, у перекрестка, вблизи места, где расположен УТОС — Одесская областная организация украинского общества слепых, именно такое покрытие. Там же есть и «говорящий» светофор.

На тротуарах с тактильной плиткой незрячие чувствуют себя гораздо увереннее, и без опасений за свою жизнь перемещаются по улице.