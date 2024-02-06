Новости Одессы и Одесской области

Желтая рельефная плитка: какие две задачи она выполняет

Желтая рельефная плитка: какие две задачи она выполняет

Желтая рельефная плитка на тротуарах и перекрестках встречается довольно часто. Многие ее видели, но, скорее всего, неправильно понимали ее значение. В данной статье расскажем, для чего на тротуарах укладывается такая необычная плитка.

Некоторые могут подумать, что она служит в качестве зацепов во время гололеда, но это не так. Это – тактильная плитка для удобства незрячих.

У такой плитки сразу несколько задач: она показывает направление движения, а также безопасное место, где нужно остановиться на перекрестке или перед светофором.

Если тактильная плитка для незрячих уложена сплошной линией — то показывает направление, куда можно идти беспрепятственно. А если с большими выступами — это сигнал остановиться и быть очень внимательным. К тому же удобно с помощью трости определять по тактильной плитке, что перекресток близко.

тактильная плитка для незрячих

Тактильная плитка для незрячих

В Одессе подобное покрытие встречается по всему городу. Особенно много таких участков в центре, в частности, на улицах Канатной и Ришельевской.

На улице Варненской, у перекрестка, вблизи места, где расположен УТОС — Одесская областная организация украинского общества слепых, именно такое покрытие. Там же есть и «говорящий» светофор.

На тротуарах с тактильной плиткой незрячие чувствуют себя гораздо увереннее, и без опасений за свою жизнь перемещаются по улице.

Александра Игнатьева ПРОФИЛЬ

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1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
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олег
олег
6 лет назад

Підняти тему монетизації пільги на транспорт пенсіонерам.бо навіть якщо зрівняти в великому місті працюючого пенсіонера з загальн доходом наприклад 5тис грн і непрацюючого пенсіонера з 1.5тис грн,то перший щодня їздить, наприклад, на трол на роботу і назад (чи +ще трамай).це понад 300грн дотації з бюджету в місяць і майже 4тис грн в рік людина отримує бонусів.а непрацюючий пенсіонер купує в поряд в магазині продукти і один день в тиждень їздить на трол .тобто багатшого(працюючого)ми дотуємо в 5раз більше.такого в світі немає.а в райцентрах 1день в місяць чи в тиждень пільг проїзд пенсіонерам.і вселах аналогічно.а людям в селах теж треба в райлікарню,на базар .в великих містах більше їздиш –то більше отр дотації ..і пільгувати треба конкр бідного пенс ,а не транспорт .В мвф доларів нехватає на наші забаганки –пільгувати пенс незалежно від доходу і на бескінечну кількість проїздів.такого в світі немає

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