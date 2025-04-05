Что изменилось?
- Лицам, которым необходимо было пройти обследование с января по июнь 2025 года, инвалидность и выплаты продлеваются автоматически до 1 июля 2025 года.
- Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со второй или третьей группой инвалидности должны пройти обследование до 1 ноября 2025 года.
- Все остальные лица с инвалидностью должны пройти повторное обследование до 1 апреля 2026 года.
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Кто не обязан проходить повторное обследование?
- Люди, проживающие на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий;
- Лица с тяжелыми нарушениями здоровья, которые не могут самостоятельно передвигаться или ухаживать за собой;
- Те, кому инвалидность установлена бессрочно.
Для военных
У военнослужащих и сотрудников силовых структур инвалидность автоматически продлевается на весь период службы, а также ещё на 60 дней после увольнения.
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