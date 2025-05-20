Об этом пресс-служба мэрии.

Факт несанкционированного сброса отходов между улицей М. Грушевского и территорией от 1 до 3 Майских переулков был зафиксирован год назад.

Ликвидацию свалки поручили Департаменту экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета. С территории было вывезено значительное количество мусора: пластика, полиэтилена, тары и других бытовых отходов.

В настоящее время начаты аналогичные работы по ликвидации свалки площадью более 1500 кв.м в районе улицы Кропивницкого.

С данной локации на полигон твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры» планируется вывезти ориентировочно 770 куб.м бытовых отходов, которые годами накапливались жителями рядом расположенных домов.

Напомним, в Одессе при поддержке корейских партнеров планируют построить ТЭЦ, которая будет работать на топливе из отходов.















