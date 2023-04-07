В Украину вернулся COVID-19: что делать и кто в зоне риска

МОЗ Украины сообщает об увеличении количества больных COVID-19. За одну из недель в марте зафиксировано около двадцати тысяч новых случаев. Большинство украинцев до сих пор не сделали бустерную прививку. Зачем вакцинироваться? И кому это нужно в первую очередь?

Для чего нужна бустерная доза от коронавируса

По данным Минздрава Украины и ряда исследований, специалисты поняли: бустерные дозы – важный момент профилактики заболеваемости и смертности, связанных с COVID-19. Наблюдения провели среди пациентов из домов престарелых в США и других странах. Заметили значительное снижение уровня инфицирования, госпитализации и смертности от коронавирусной болезни среди получивших бустер. По сравнению с теми, кто имел только две дозы вакцины.

Кому нужна бустерная прививка

Врач-фтизиопульмонолог в Детской городской поликлинике №6 Compass Оксана Молодая говорит, что в Одесской области уменьшилось количество людей, которые делают бустер. Хотя делать эту прививку рекомендуют всем.

Оксана Молодая отметила, что увеличивается количество заболевших коронавирусом с осложнениями. Мы видим, что он никуда не исчез. «ВОЗ уже предложила считать пандемию завершенной, потому что количество заболеваний по миру снизилось. Но медики продолжают фиксировать подвид штамма Омикрон – «Кракен», – объяснила она. У него нелегкое течение болезни.

Врач-педиатр Виктория Радченко-Субич считает, что рост заболеваемости с последствиями связан со стрессовыми реалиями. Из-за этого снизился коллективный иммунитет. «Задача бустерной прививки – напомнить иммунной системе, что при встрече с вирусом она должна быстро выработать антитела и усилить защитные способности организма», – подытожила она.

Кто рискует заболеть ковидом в 2023 году

Принудительной или обязательной вакцинации в Украине нет. Но медики советуют подумать о бустерной прививке определенным категориям пациентов:

пожилым людям шестьдесят плюс;

тем, кто имеет хронические заболевания легочной и сердечно-сосудистой системы;

с гипертонической болезнью, хроническим абструктивным заболеванием легких, бронхиальной астмой, сахарным диабетом;

с хроническими заболеваниями (например, системная красная волчанка);

с ревматическими заболеваниями.

«Все, кто состоит на любом учете – это кандидаты, в первую очередь, на бустерную дозу. Потому что коронавирус у них может протекать тяжело и ухудшать их основное заболевание», – пояснила Оксана Молодая. В общем, врач рекомендует сделать бустерную дозу всем, кто вакцинировался. Исключений нет.

Коронавирус ухудшает качество жизни

Те, кто заболевает «Кракеном», могут долго кашлять. Он может досаждать более полутора месяцев. «Это изнуряет, это ухудшает качество жизни. Это не способствует социализации. Человек, выздоровевший, но продолжающий кашлять, мы прекрасно понимаем, как к нему относятся в коллективе», – отметила врач-фтизиопульмонолог.

Могут быть осложнения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем и беспокоить человека до полугода:

одышка при минимальной физической нагрузке;

повышенная утомляемость;

ощущение сжатия в груди;

болевые ощущения в груди;

колебания давления;

болезни, связанные с тонусом сосудов.

Длительный период выздоровления и восстановления через ковид – это причина сделать бустерную дозу. Чтобы предотвратить болезнь.

Как вакцинация взрослых защищает детей от ковида

Врач-педиатр напоминает, что коллективный иммунитет взрослых снижает общую заболеваемость. А еще уменьшает риск заразить детей. «Больше вакцинированных – меньше пространства для вируса, тем меньше риск для всех», – пояснила врач.

Она отметила, что сегодня детей неохотно вакцинируют от коронавируса. Ни в Украине, ни в Европе. По мнению врача-педиатра, дети без сопутствующих заболеваний или других факторов риска могут не вакцинироваться. Последние волны вируса, дети преимущественно переносили без осложнений. В то же время они являются разносчиками инфекции. Напомним, в Украине делают вакцинацию деткам: от пяти до полных одиннадцати лет и от двенадцати до семнадцати лет.

Руководитель отдела иммунизации Центра общественного здоровья Андрей Пашинный пояснил, что курс прививки против COVID-19 поможет детскому организму приобрести иммунитет к заболеванию. Поэтому в случае инфицирования они избегут тяжелого течения заболевания и смерти.

Почему британцы охотнее вакцинируются чем украинцы?

Виктория Радченко-Субич сейчас перенимает опыт коллег Великобритании. И говорит, что у них есть чему поучиться. Рассказала, что там к вакцинации относятся более ответственно. «В Британии огромный процент людей семьдесят плюс с достаточно активной жизненной позицией: они гуляют, встречаются с друзьями, посещают разные клубы, публичные места. И хорошо понимают, что они в зоне риска, поэтому идут и вакцинируются», – поделилась врач. Имеющие повышенный риск осложнений тоже вводят бустерную дозу.

Врач-педиатр рассказала, что заболев, люди используют домашние тесты на ковид. Подтвердилось – докладываешь на работе или месте учебы. К больному никаких вопросов, поправляйся. И так пока тест станет отрицательным. Так больные меньше подвергают других и не распространяют инфекцию.

«И хоть маски уже не носят в публичных местах, но в любом медицинском заведении все до сих пор строго. Органайзеры с масками в каждом углу больниц или амбулаторий, и персонал следит за этим», – рассказала врач.

Горячая линия МОЗ Украины для обращений по COVID-19

Напоминаем о контакт-центре МОЗ Украины: 0 800 60 20 19. Запишите себе этот номер для обращений по COVID-19. По номеру можно узнать о симптомах, схемах вакцинации, пунктах прививки, COVID-сертификатах.

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