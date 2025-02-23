Об этом сообщается на странице неправительственной организации «Деколонизация.Украина» в Facebook.
Как отмечают активисты, они обратили внимание на то, что на здании Одесского лицея №130 по улице Николая Аркаса до сих пор располагается мемориальная доска афганцу Бевзу Игорю Анатольевичу, погибшему в 1984 году с предписанием «Нет в мире долговечнее ничего, чем имя настоящего героя».
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Текст на мемориальной доске, установленной при содействии Союза ветеранов Афганистана, гласит, что Игорь Бевз учился в этой школе с 1971-го по 1981 год. Он погиб, исполняя «национальный долг» в Афганистане 28 августа 1984 года.
В настоящее время, сообщают «деколонизаторы», доска временно закрыта, а после решения топонимической комиссии ее должны демонтировать.
Стоит отметить, что десятки воинов-афганцев из Одесской области, которые когда-то воевали в чужой стране за чужие интересы, в наши дни мужественно защищают родную страну от российских агрессоров. Об одном из таких героев рассказывала «Одесская жизнь».
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