Из Ленинграда в Сталинабад

Владимир Цесевич родился в 1907 году в Киеве, в артистической семье знаменитого оперного певца. Но целью своей жизни сделал астрономию. Обучаясь в Ленинградском университете, неоднократно приезжал в Одессу – наблюдать т.н. переменные звезды (на юге это эффективней). До 1933 работал в обсерватории Ленинградского университета, преподавал астрономию. В 1933-м был назначен директором обсерватории (фактически, он стал ее основателем) в Сталинабаде (Душанбе, Таджикистан), проработал в этой должности до 1937-го.

В 1936 году стал кандидатом наук. Вернувшись в Ленинград, работал до 1942 года на профессорской должности в пединституте и сотрудничал с Астрономическим институтом АН СССР. А затем начались настоящие тернии: в 1942 году Цесевич в тяжелом состоянии был эвакуирован из блокадного Ленинграда, где погибла его дочь, в Сталинабад.

Выжил, в 1944 году в Казани защитил докторскую диссертацию. В эвакуации в 1942-1944 работал профессором вывезенных туда Одесских технологического института консервной промышленности и педагогического.

Именем Цесевича назвали астероид

С 1944 года и до последних своих рабочих дней был профессором, завкафедрой астрономии Одесского университета, директором университетской астрономической обсерватории. В 1948-1950 гг. по совместительству возглавлял Главную астрономическую обсерваторию АН УССР в Киеве, был избран членом-корреспондентом АН УССР. Как сообщается на сайте «Одесса-мемори», «в Одесской национальной научной библиотеке создан биобиблиографический указатель, посвященный Владимиру Цесевичу, в котором зафиксировано 730 его работ».

Умер Владимир Платонович Цесевич в 1983 году в Одессе. Но звезд он все-таки достиг: его именем названа малая планета – астероид № 2498. И это дорогого стОит. А если кто-то хмыкнет: мол, какая-то неземная, бесполезная профессия была у этого человека, напомню цитату из непопулярного сейчас Владимира Маяковсого «Ведь, если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно?» И предложу слово «зажигают» заменить на «изучают». Обязательно нужно!

Читайте также: