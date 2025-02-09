Сын «врагов народа»

На очереди у нас – улица 4-я Суворовская. Это раньше, а теперь она носит имя Иосифа Фишера. Вкратце об этом человеке. Он известен в мире как физик-теоретик. Родился в 1919 году в Минске. После школы в 1936 году поступил в Белорусский госуниверситет (БГУ), на физмат. Закончил БГУ с красным дипломом.

Сложно даже представить, как это удалось исключенному из комсомола сыну «врагов народа» (отца расстреляли в 1937-м, мать получила длительный срок). В 1941 году Иосиф Залманович не был призван в действующую армию из-за плохого зрения. Но летом 1942 года добровольцем пошел на фронт, служил радистом разведвзвода гаубичного полка.

Осенью 1945-го, дойдя до Польши, вернулся с орденами Красной Звезды и Отечественной войны первой и второй степени, а также медалями. Тогда же был принят на работу на кафедру теоретической физики БГУ. Далее, в течение двух лет был аспирантом в Академии наук Белоруссии.

Профессор Фишер

После защиты диссертации в 1948 году Иосиф Фишер вернулся на кафедру теоретической физики БГУ и работал там доцентом 13 лет. В 1959 году он защитил докторскую диссертацию, а в 1961 году в издательстве «Наука» вышла его книга «Статистическая теория жидкостей». Это была одна из первых монографий в мире по данной тематике. Дважды в 1964 году вышел английский перевод книги: в США и в Индии. В 1961-1963 гг. Фишер работал профессором кафедры ядерной физики БГУ.

А затем на целых 14 лет Иосиф Залманович Фишер стал одесситом: с 1963- го по 1977-й он работал завкафедрой теоретической физики в Одесском университете им. Мечникова. Здесь он создал одесскую научную школу теоретической физики жидкостей. Увы, в ноябре 1977 года профессор перенес инсульт и был вынужден отойти от науки. Его дело продолжили подготовленные им более 20 кандидатов наук и 10 докторов наук. Скончался Иосиф Фишер в 1995 году, похоронен в Одессе.

Еще один Иосиф Фишер

Кстати, переименователям одесских улиц в данном случае следовало подключить к этому делу полушария, но те, что выше поясницы, а не ниже ее. И улицу эту нужно было назвать не «Иосифа Фишера», а «Профессора Фишера».

Потому что Википедия подсказывает: Одессу мамой имел полное право называть еще как минимум один также знаменитый Иосиф Фишер. Только был он Ароновичем. Это израильский историк и дипломат, украинский активист сионистского движения, член Украинской Центральной Рады (УЦР), в дальнейшем посол Израиля в Бельгии, кавалер Ордена Почетного легиона.

Родился он в Одессе в 1893 году, учился в мужской гимназии Илиади, затем – истфак Одесского (тогда Новороссийского) университета. За участие в сионистском движении в 1913-м его арестовали, а через 2 года, после следующего ареста, сослали в Сибирь.

В феврале 1917-го организовал митинг евреев в Томске, в том же году стал членом УЦР от сионистов. В 1918-19гг. преподавал в Одесском коммерческом училище, работал в Одесской городской думе. В 1921 году вновь был арестован, на этот раз большевиками.

В 1924-м добился разрешения на выезд за границу. Жил в Германии, Литве, Франции, с 1950 года – в Израиле. И служил ему верой и душой. Там и умер одессит Фишер Иосиф Аронович в 1964 году. Да, одессит: бывших одесситов не бывает.

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