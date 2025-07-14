Ключевые моменты:
- Тупик Леваневского переименован в переулок Толвинского.
- Николай Толвинский — архитектор, работавший в Одессе с 1887 года.
- Автор проектов: здравница «Куяльник», корпуса университета, здания на Привокзальной площади
- Создал корпуса, обсерваторию и библиотеку ОНУ.
- После Одессы работал в Варшаве, его сын — основатель польской градостроительной школы
Николай Константинович Толвинский (1857 — 1924) родился в Варшаве, но именно в Одессе пережил творческий расцвет. С 1887 года он работал в городской управе и судебной палате, создавая жилые дома и общественные здания, которые до сих пор украшают город.
В самом центре города, на Привокзальной площади, по проектам Толвинского были построены здание судебных учреждений и помещения Земской управы. Оба — в духе ренессанса. Сейчас в этих сооружениях находятся управления Одесской железной дороги.
Среди его знаковых проектов — больничный корпус здравницы «Куяльник», корпуса физического и химического факультетов Одесского университета, а также анатомический корпус Медуниверситета, магнитно-метеорологическая обсерватория и научная библиотека ОНУ.
В 1900 году архитектор вернулся в Варшаву, где продолжил работу в политехническом институте. Его сын Тадеуш Толвинский, родившийся в Одессе, стал одним из основателей современной градостроительной науки Польши.
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