Ключевые моменты:

Тупик Леваневского переименован в переулок Толвинского.

Николай Толвинский — архитектор, работавший в Одессе с 1887 года.

Автор проектов: здравница «Куяльник», корпуса университета, здания на Привокзальной площади

Создал корпуса, обсерваторию и библиотеку ОНУ.

После Одессы работал в Варшаве, его сын — основатель польской градостроительной школы

Николай Константинович Толвинский (1857 — 1924) родился в Варшаве, но именно в Одессе пережил творческий расцвет. С 1887 года он работал в городской управе и судебной палате, создавая жилые дома и общественные здания, которые до сих пор украшают город.

В самом центре города, на Привокзальной площади, по проектам Толвинского были построены здание судебных учреждений и помещения Земской управы. Оба — в духе ренессанса. Сейчас в этих сооружениях находятся управления Одесской железной дороги.

Среди его знаковых проектов — больничный корпус здравницы «Куяльник», корпуса физического и химического факультетов Одесского университета, а также анатомический корпус Медуниверситета, магнитно-метеорологическая обсерватория и научная библиотека ОНУ.

В 1900 году архитектор вернулся в Варшаву, где продолжил работу в политехническом институте. Его сын Тадеуш Толвинский, родившийся в Одессе, стал одним из основателей современной градостроительной науки Польши.

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