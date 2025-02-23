Как пишут местные Телеграм-каналы, дым от этого пожара видела наверное половина Одессы.

А в областном управлении ГСЧС уточняют: площадь возгорания составила 200 квадратных метров, и спасателям пришлось работать по повышенному номеру вызова. К тому же, их работу существенно осложняло сильное задымление.

Тем не менее, пожар оперативно ликвидировали, не допустив распространения огня на все здание. Для этого понадобилось семь единиц техники и 32 пожарных.

Во время тушения пожара спасли четырех человек, из которых двое – мужчина 1976 года рождения и 14-летний подросток – получили ожоги рук.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

По данным ГСЧС, на этой неделе в Одессе и области произошло 27 пожаров в жилых домах, которые привели к значительным потерям имущества и, к сожалению, унесли жизни трех человек.

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