Ключевые моменты:

В Одесском академическом театре кукол состоялась премьера спектакля «Пчелка Майя»;

Пьесу и постановку создала режиссерка Марина Замчевская по мотивам сказки Вальдемара Бонзельса;

В спектакле заняты актеры Алина Князева, Татьяна Стрелец, Валерий Стрелец, Роман Гусь и Галина Цибулина;

Спектакль длится 45 минут и рекомендован для зрителей от трех лет.

Журналистка «Одесской жизни» посетила премьерный показ спектакля в Одесском академическом театре кукол. Постановка сочетает кукольный театр, живую актерскую игру и музыкальные сцены, благодаря чему она понятна даже самым маленьким зрителям.

«Пчелка Майя» в Одесском театре кукол: маленькое чудо для детей и взрослых

Премьера «Пчелки Майи» в Одесском академическом театре кукол — не просто детский спектакль. Это маленькое чудо, в которое за 45 минут помещается целое лето, настоящая дружба и борьба за свой улей — и все это с такой нежностью и теплом, что в горле появляется ком.

Марина Замчевская (автор пьесы и режиссер) сделала, казалось бы, невозможное: взяла известную сказку Бонзельса и превратила ее во что-то очень одесское, живое и искреннее. Здесь нет ни капли пафоса и никакой «правильной» детской скуки.

Здесь есть настоящая Майя (Алина Князева). Она смеётся, боится, обижается и радуется — как живая девочка, которая впервые вылетела из улья и поняла, что мир огромный, немного страшный, но очень интересный.

Татьяна Стрелец в роли Кассандры — отдельная любовь. Её пчёлка настолько смешна в своей «взрослой» серьёзности, что весь зал смеялся, когда она поучала Майю. А Валерий Стрелец (заслуженный артист!) в двух ролях — и как рабочий Джулиан, и как главный Шершень — это настоящий шедевр. Он один стоит билета: то добрый дядька с усиками, то страшный, но немного комичный злодей. Дети в зале сначала прятались за мам, а потом сами кричали ему «Бу-у-у!» — и он делал вид, что боится. Настоящая магия.

Сценография Анастасии Волошиной — словно настоящая сказка. Солнечные цвета, огромные цветы, всё будто живёт и движется. А работа музыкальной руководительницы Светланы Рядченко и хореография Дианы Костики создают ощущение, будто зритель находится внутри этого летнего мира.

Когда Майя летает, когда Кузнечик-прыгун (Роман Гусь — это отдельное удовольствие!) учит её веселиться, когда шершни угрожают улью — зритель переживает всё вместе с героями. Впечатляет и Королева пчёл (Галина Цибулина), в характере которой гармонично сочетаются гордость и хозяйственность.

Самым сильным оказался финал. Когда Майя спасает свой дом, когда все пчёлы собираются вместе и звучит последняя мелодия — на глаза наворачиваются слёзы. Не от грусти, а от того света, который идёт со сцены.

Девочка неподалёку сидела, широко раскрыв рот, а потом сказала: «Мама, я тоже хочу быть пчёлкой». И тогда стало понятно: именно таким и должен быть настоящий детский театр — когда после спектакля ребёнку хочется стать кем-то хорошим.

Этот спектакль рассчитан на зрителей 3+, но, уверена, его с одинаковым восторгом будут смотреть и дети, и взрослые. Здесь есть всё: смех, приключения, дружба, опасность и победа добра. И главное — любовь. Та самая, которая делает маленький улей целым миром.

Приходите на «Пчёлку Майю». Берите детей, берите родителей, берите себя маленьких. Это 45 минут, которые возвращают веру в то, что весна всегда побеждает зиму. И что маленькая пчёлка может спасти большой мир.

Спасибо, Одесский театр кукол. Спасибо, актёры. Вы создали маленькое чудо. И оно теперь живёт в наших сердцах.

P.S. Держите платочки — слёзы счастья гарантированы.

Ранее наше издание рассказывало о пластическом театральном спектакле «Носороги», который поставили в Одессе.

Читайте также о необычном фотопроекте по мотивам «Лесной песни», который показали в Одессе.

Фото автора