Открытия в области работы мозга помогут вылечить болезнь Альцгеймера

Головной мозг – немаловажная и в то же время наиболее загадочная часть человеческого организма. И внимание к вопросам здоровья человеческого мозга, особенно в нынешнее непростое время вполне обосновано.

На наши вопросы о здоровье мозга и новых открытиях в области нейробиологии ответил заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Университетской клиники Одесского медицинского университета профессор Анатолий Сон.

Анатолий Сергеевич, как на работе мозга сказываются участившиеся сейчас стрессы и состояние окружающей среды?

Головной мозг – это информационная система, и это самая главная функция мозга. Безусловно, эта информационная система отвечает на все внешние влияния, в том числе и на состояние окружающей среды. Мозг является основным потребителем кислорода и белка, которого он потребляет больше, чем сердце и другие органы. Потому что белок – это белковые связи, которые находятся внутри мозга между клетками. И для того чтобы эти связи не только существовали, а постоянно обновлялись, нужны аминокислоты, а также глюкоза.

Сейчас много говорят о радиационном воздействии. Японский опыт и наш чернобыльский опыт подтверждают, что нервная система подвержена облучению. Не меньшее значение имеет психологическое воздействие, а мы сейчас живем в постоянном стрессе. Нервная система отвечает на это разными способами: кто-то становится раздражительным, кто-то впадает в депрессию, кто-то плохо спит.

Разработаны ли какие-то новые системы лечения мозга? Можно ли вылечить заболевания, которые считались неизлечимыми еще несколько лет назад?

Я работаю нейрохирургом 45 лет, и могу сказать: то что было сравнительно недавно и сейчас – это небо и земля. У меня сейчас, к примеру, есть пациенты с опухолью мозга, которым тогда не смогли бы поставить настолько точный диагноз, как сегодня, и, возможно, единицы хирургов в мире взялись бы это оперировать. Сегодня, благодаря современным достижениям в медицине, я спокойно могу предложить такому пациенту операцию. Я понимаю, как зайти в мозг так, чтобы не пострадали центры речи, письма, счета, чтения, движений и другие. Для этого есть много приемов, и, наверное, самый главный – микрохирургия. Уже около 40 лет я оперирую только с микроскопом, в последние годы с методикой так называемой нейронавигации. Кроме того, очень важно, что есть неинвазивные, безопасные методы диагностики, которые позволяют нам получить столько информации, что 40 лет назад все это казалось фантастикой.

Что касается неврологии, то, наверное, самое невероятное для всех специалистов по нервной системе открытие случилось в 2012 году: появились доказательства работы лимфатической системы внутри мозга. До этого считалось, что лимфатической системы там нет, ее функции выполняет ликворная система. А ведь из мозга продукты жизнедеятельности, как и из мышц, надо выводить, потому что иначе они могут убить – они токсичные. Основную роль в этом выполняет кровеносная система, но есть такие вещества, которые вывести напрямую через кровеносную систему невозможно – это крупные молекулы.

Популярная некогда аксиома, что нервные клетки не восстанавливаются, давно ушла в прошлое. На самом деле у нас постоянно происходит то, что мы называем нейрогенезом, то есть одни клетки отмирают и на их место становятся другие. Все эти механизмы уже изучены, и мы хорошо представляем, как клетки внутри мозга могут перемещаться в зону повреждения. Буквально на прошлой неделе у нас был конгресс Европейской академии неврологии, где были представлены неопубликованные еще данные о том, как это работает. Назвали эту систему Г-лимфатическая. Вот, например, женщины делают лимфодренаж (и правильно делают), а как проводить лимфодренаж мозга? Оказалось, что эта система не работает 24 часа в сутки. Она включается только тогда, когда мы спим, и освобождает нас от крупных молекул, продуктов нашей жизнедеятельности. Причем работает эта Г-лимфатическая система только во время фазы глубокого сна. При этом если вы выпьете снотворное и заснете, это не значит, что включится система очистки. Оказалось, что система очистки включится только в том случае, если вы заснете естественным образом. Для этого нужно дать телу физическую нагрузку перед сном, пойти погулять, подышать свежим воздухом – только тогда эта система будет работать, заставит мозг выключиться и очиститься от крупных молекул.

А почему это так важно?

Уже есть доказательства, что, когда крупные молекулы не выводятся, они накапливаются. С этим связана болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и все так называемые нейродегенеративные заболевания. И если мы научимся правильно выводить эти крупные молекулы, то у нас меньше станет таких заболеваний. Это, наверное, самое важное, что произошло за последние 10 лет. Пока это не имеет четкого отображения в клинической практике, но, думаю, мы будем свидетелями того, как это произойдет, и научимся этими процессами управлять.

А есть ли открытия, которые уже сейчас применяются на практике?

Если говорить о практическом применении, все знают, что есть такое заболевание, как рассеянный склероз. Раньше мы знали, что такие пациенты долго не живут, они погибают от того, что разрушаются различные структуры мозга. Но за последние 20 лет у нас появились новые возможности, новые препараты, которые позволяют таким пациентам значительно увеличить продолжительность жизни. Очень важно, что, несмотря на тяжелейшую ситуацию в стране, существует государственная программа для таких пациентов, есть совершенно бесплатный доступ к этим препаратам. Для меня это потрясающе, потому что совсем недавно этот диагноз был просто приговором. Не буду озвучивать названия препаратов, потому что кто-то прочитает и побежит в аптеку. А сначала нужно пойти к семейному врачу, который направит к невропатологу. Если надо, мы у нас на кафедре консультируем всех пациентов, даем рекомендации и на основании этого семейный врач может предоставить бесплатный доступ к препарату.

В области нейрохирургии в нейроонкологии могу сказать, что сегодня, благодаря исследованиям, мы можем определить чувствительность пациента к тому или иному виду терапии – лучевой терапии, химиотерапии. Сейчас мы назначаем эту процедуру целенаправленно: ДНК опухоли направляется на исследования, которые показывают, каким именно образом нужно лечить эту опухоль. Это очень важно, потому что химиотерапия и лучевая терапия небезобидны, и назначать их тем больным, которым она не поможет, не стоит.

Что помогает развивать мозг и сохранять его в здоровом состоянии?

Есть исследования, что люди интеллектуального труда меньше болеют. Поэтому, наверное, нужно заставлять мозг работать, чтобы он быстрее обновлялся. Скажу банальную вещь: нужно соблюдать режим труда и отдыха, но это действительно так. Надо ли нагружать мозг? Да, надо. Мы сейчас, к сожалению, все меньше и меньше читаем, потому что появилось много визуальной информации, которая как будто бы заменяет чтение. Но такая информация не заставляет мозг работать. Когда читаешь текст, мозг включается. Я благодарен маме, которая много читала и приучила к этому нас. Это очень важно, чтобы в семье была эта культура. Конечно, проще получать визуальную информацию: зачем читать огромный роман, если можно посмотреть фильм? Но на самом деле аудиовизуальной информации для работы мозга недостаточно. Мозг надо заставлять работать, чтобы тяжелые молекулы в процессе его жизнедеятельности распадались, обновлялись и мозг мог бы служить нам дольше.

Могут ли одесситы обратиться за помощью к вашим специалистам?

У нас есть кафедра неврологии и нейрохирургии, клиника нашего медицинского университета. Мы здесь амбулаторно принимаем пациентов. Если есть необходимость, мы лечим больных в стационаре. В том числе принимаем стационарно пациентов для операций. Наша специальность – это диагностика и лечение заболеваний и травм нервной системы – головного и спинного мозга, периферических нервов и позвоночника, сосудов головного и спинного мозга. К нам могут обращаться все одесситы, достаточно позвонить в колл-центр нашей Университетской клиники по телефону (048) 737-37-30 и записаться на прием к невропатологу или нейрохирургу нашей кафедры.

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Фото chocmp.ru и hi-news.ru