Как бесплатно пройти «облучение от рака»?

Радиологическое лечение входит в Программу медицинских гарантий. Это значит, что в больницах, заключивших договор с Национальной службой здоровья, пациенты с онкозаболеваниями могут пройти такое лечение бесплатно.
Какие услуги бесплатны?
- консультирование;
- проведение лабораторных и инструментальных исследований;
- врачебное наблюдение и медсестринский уход круглосуточно;
- лучевая терапия, лечение методами ядерной медицины;
- обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
- психологическая помощь;
- обеспечение лекарствами по централизованным закупкам Минздрава и других программ, а также лекарствами и медизделиями из Нацперечня;
- питание в стационаре.
Найти медучреждение, имеющее договор со Службой здоровья можно, позвонив по номеру 16-77.
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