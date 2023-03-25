Как бесплатно пройти «облучение от рака»?

Эпидемия в Украине: каково влияние войны на распространение туберкулёза? 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Ежегодно этим заболеванием заражаются 10 млн человек по всему миру, а 1,5 млн – умирают. По мнению экспертов, из-за войны уровень распространения туберкулёза в Украине может вырасти. О том, чем опасна эта болезнь и как на неё влияют военные действия, «Одесская жизнь» поговорила с пульмонологом Натальей Лукомской. ПОДРОБНЕЕ

Как работа генераторов влияет на экологию и здоровье одесситов Генераторы в Одессе работали несколько месяцев из-за зимних блэкаутов. Во Всемирный день Земли, который отмечается 20 марта, разбираемся, как выбросы от генераторов могут повлиять на здоровье и экологию уже в ближайшем будущем. ПОДРОБНЕЕ