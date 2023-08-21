В Одессе за хранение гранаты мужчина может получить серьезное наказание

Во время обыска у мужчины обнаружили корпус гранаты Ф-1 и запал к ней, которые направили на экспертизу.

По факту начато производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.

В ходе следствия правоохранители будут выяснять происхождение запрещенного предмета и как он попал в одессит. По результатам экспертизы будет принято решение об извещении фигуранту о подозрении.

Напомним, что ружье, пистолет и патроны изъяли у 32-летнего жителя Белгород-Днестровского района Одесщины.

Фото: ГУНП в Одесской области