Магнитные бури 22 августа: что ждать во вторник?

Сегодня, 22 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Люди, чувствительные к магнитным бурям, могут почувствовать недомогание.

Об этом сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Как защититься от влияния магнитной бури

Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых, пожилых и хронически больных людей, а также на беременных женщин. В дни магнитной бури возможны следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах и мышцах, сильная слабость, повышенное давление, обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни за несколько дней до начала бури и во время неё:

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов.

Постарайтесь избегать стресса и конфликтов.

Откажитесь от алкоголя, энергетиков, сигарет и кофе. Пейте травяной чай.

Уменьшите употребление жирной, жареной и острой пищи.

Больше бывайте на свежем воздухе и проветривайте комнату.

Чаще ходите пешком.