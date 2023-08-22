Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 22 августа: что ждать во вторник?

Магнитные бури 22 августа: что ждать во вторник?

Сегодня, 22 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Люди, чувствительные к магнитным бурям, могут почувствовать недомогание.

Об этом сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Как защититься от влияния магнитной бури

Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых, пожилых и хронически больных людей, а также на беременных женщин. В дни магнитной бури возможны следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах и мышцах, сильная слабость, повышенное давление, обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни за несколько дней до начала бури и во время неё:

  • Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов.
  • Постарайтесь избегать стресса и конфликтов.
  • Откажитесь от алкоголя, энергетиков, сигарет и кофе. Пейте травяной чай.
  • Уменьшите употребление жирной, жареной и острой пищи.
  • Больше бывайте на свежем воздухе и проветривайте комнату.
  • Чаще ходите пешком.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить