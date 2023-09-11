Осторожно – зарядки мобильных телефонов могут быть опасными

Сегодняшняя тема из разряда тех, которые «подбрасывает» сама жизнь. И все мы знаем, каким жестким, а зачастую жестоким советчиком она бывает.

9 сентября в Одессе горел 2-этажный частный жилой дом. От огня пострадали мужчина и четверо детей. Они все госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.

По предположению сотрудников МЧС, вероятная причина загорания — аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи. Не будем, конечно, исключать того, что речь идет о «зарядке» мощной батареи, используемой для освещения дома, но они обычно намного надежней, чем зарядные устройства мобильных телефонов. А последних — миллионы, они у каждого, и вышеназванная одесская трагедия, скорее всего, связана именно с зарядкой мобилки. Причем СМИ напоминают, что это далеко не первый случай. И, увы, далеко не последний. Поэтому постараюсь припомнить, чему меня учили на кафедре электропитания устройств связи в ОЭИС им. Попова и поделюсь информацией с читателями. Чтобы меньше было подобных информационных поводов для публикаций в СМИ.

Начнем с того, что не единожды воочию наблюдал на т.н. блошиных рынках (барахолках) как в Херсоне, так и в Одессе. Люди роются в куче насыпанных зарядных устройств, подбирая к своей «трубке» только лишь по принципу, чтобы разъем шнура влез в гнездо.

Это ошибка: «зарядка» должна быть ТОЛЬКО ШТАТНОЙ, т.е. «родной» именно для этой модели. Если купите с большей мощностью, то больший ток перегреет вашу «зарядку», и она может загореться. Более того, не исключен и взрыв аккумулятора в «трубке»! Кто-то скажет: а я читал, что в современных «зарядках» встроены системы защиты от возгорания. Верно, встроены. Но ведь с годами всё барахлить начинает: у нас с вами сердечко не так стучит или печень чувствуется, а в электронике ёмкости подсыхают, резисторы «поджариваются». Паспортные параметры «уходят», вот защита, бывает, и не защищает…

Когда-то в описании прочитал наставление: не оставляйте зарядное устройство в розетке, сняв «трубку» с зарядки. Да, бывает и такое! А ведь сейчас у нас сплошь и рядом происходят скачки напряжения в сети. Допуск 220 V плюс (минус) 10%, но иногда вольтаж ну очень высокий! И тогда ненагруженная, т.е. работающая в аномальном режиме «зарядка», оставленная в розетке, легко может загореться. Кстати, в связи с возможностью загорания и процесс зарядки телефона должен быть под вашим визуальным контролем. А значит НЕ ночью! И если говорить о вероятности резкого пожароопасного завышения напряжения в бытовой сети, то не следует забывать и о грозах, и о т.н. человеческом факторе.

Разряд молнии при совпадении прочих негативных обстоятельств может сжечь всю включенную в розетки бытовую технику. То же самое хорошо получается и у сотрудников РЭС (районных электросетей), занимающихся профилактикой своего силового оборудования. За четверть века работы в херсонской журналистике мне как минимум дважды приходилось разбираться в таком вот конфликте: закончилось профилактическое обслуживание подстанции, энергетики включили рубильник и … в квартирных розетках оказалось 380 Вольт! «Полетели» холодильники, телевизоры, микроволновки и прочее дорогущее добро.

Начал с зарядки мобилки, а закончил холодильником, скажет кто-то. Так тема в принципе одна — воспламенение того, что запитано от розетки. Подскажу вкратце, что почти полную гарантию защиты от этой беды дает установка в доме или квартире УЗО (устройство защитного отключения). А еще можно ОПН (ограничитель перенапряжения). Они недешевые, но, тем не менее, их стоимость в сотни раз меньше, чем цена ремонта после пожара и покупка новой бытовой техники.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

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