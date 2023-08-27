В Одессе случился пожар в пятиэтажке на Черняховского – каковы последствия?

В Одессе произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Черняховского. Спасатели эвакуировали из дома шестерых жильцов.
По сообщению областного управления ГСЧС, сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже пятиэтажки поступило в Службу спасения утром 26 августа.
В ходе ликвидации пожара спасатели эвакуировали хозяина горевшей квартиры и еще пятерых жителей верхних этажей.
Предварительно, пожар случился вследствие неосторожного обращения хощяина квартиры с огнем.
Напомним, в ночь на субботу, 26 августа, в центре Одессы тушили пожар в квартире по улице Большой Арнаутской. На месте пожара спасатели нашли тело хозяина квартиры.
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