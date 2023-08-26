Ночью в центре Одессы горел жилой дом – есть жертва

В ночь на субботу, 26 августа 2023 года, в Приморском районе Одессы загорелась одна из квартир в жилом доме. На пожаре погиб мужчина, сообщает управление ГСЧС в Одесской области.
По информации спасателей, горела квартира на первом этаже двухэтажного дома по улице Большой Арнаутской.
Чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание на площади 20 квадратных метров пожарным понадобилось несколько минут.
На месте пожара нашли тело хозяина квартиры – мужчины 1957 года рождения.
Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.
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