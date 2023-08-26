Ночью в центре Одессы горел жилой дом – есть жертва

Под Одессой возник огромный пожар: что произошло? В Пересыпском районе Одессы на полях орошения загорелся камыш на площади в 1000 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Неосторожно покурил: на пожаре под Одессой погиб мужчина В селе Сычавка Одесского района случился пожар в жилом доме. Погиб человек. Вероятной причиной возгорания спасатели назвали неосторожное обращение с огнем во время курения. ПОДРОБНЕЕ