В Одессе горел дом многодетной семьи – пострадали дети (фото)

В Одессе горел двухэтажный жилой дом по улице 3-я линия Марии Демченко, принадлежащий многодетной семье. На пожаре пострадали глава семьи и четверо детей.
Как сообщили в управлении ГСЧС Одесской области, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения накануне днем. Позже выяснилось, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
На пожаре пострадали пять человек, из которых двое – отец 1972 года рождения и дочь 2019 года рождения – были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще трое детей, девочки 2013, 2017 и 2007 годов рождения, обратились к медикам самостоятельно. Их также доставили в больницу. Состояние их здоровья медики расценили как средней тяжести.
Вероятная причина пожара – аварийный режим работы зарядного устройства аккумулятора.
Ранее в Одессе горел балкон квартиры н Черемушках. На пожаре погибла женщина.
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