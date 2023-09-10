В Одессе горел дом многодетной семьи – пострадали дети (фото)

Одесский исторический дом-красавец: с эркером и куполом (фото) Этот дом-красавец с эркером и куполом дошел до наших дней в достаточно хорошем состоянии. Хотя, конечно, хотелось бы видеть его отремонтированным, отреставрированным, в состоянии ближе к 1890-м годам, когда он только появился на свет. ПОДРОБНЕЕ

Вблизи Привоза: масштабный ремонт и транспортные сложности (фоторепортаж) Вблизи Привоза, на пересечении улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской, продолжаются ремонтные работы. Сейчас ремонт (точнее, реконструкция) связан с, мягко говоря, неудобством: популярные трамвайные маршруты временно заменены на маршрутки. ПОДРОБНЕЕ

Одессит занимался браконьерством и помогал при этом морю: подробности Директора одесского предприятия прокуратура обвиняет в незаконном промышленном вылове морепродуктов. При этом главным объектом промысла была рапана — морской хищник, разрушающий экологическую систему Черного моря. ПОДРОБНЕЕ