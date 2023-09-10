Новости Одессы и Одесской области

В Одессе горел дом многодетной семьи – пострадали дети (фото)

В Одессе горел дом многодетной семьи – пострадали дети (фото)

В Одессе горел двухэтажный жилой дом по улице 3-я линия Марии Демченко, принадлежащий многодетной семье. На пожаре пострадали глава семьи и четверо детей.

Как сообщили в управлении ГСЧС Одесской области, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения накануне днем. Позже выяснилось, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Пожар в жилом доме, Одесса3

Пожар в жилом доме, Одесса2

В Одессе горел жилой дом

На пожаре пострадали пять человек, из которых двое – отец 1972 года рождения и дочь 2019 года рождения – были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще трое детей, девочки 2013, 2017 и 2007 годов рождения, обратились к медикам самостоятельно. Их также доставили в больницу. Состояние их здоровья медики расценили как средней тяжести.

на пожаре в Одессе пострадали дети

Пожар в Одессе, пострадавший

Вероятная причина пожара – аварийный режим работы зарядного устройства аккумулятора.

Ранее в Одессе горел балкон квартиры н Черемушках. На пожаре погибла женщина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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