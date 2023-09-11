Взяточникам в Одесской области грозит до 10 лет тюрьмы: требовали деньги за изготовление документов

В коррупции подозревают двух должностных лиц квалификационной комиссии, которые продавали удостоверение судоводителя торгового судна. Стоимость документа колебалась от 700 до 1200 грн.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В сообщении говорится, что коррупционной деятельностью занимались глава и секретарь квалификационной комиссии по подтверждению квалификации судоводителя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

Они организовали коррупционную схему, согласно которой получали взятки за удачное прохождение экзамена и получение удостоверения судоводителя торгового судна.

По такой схеме за одно заседание комиссии проходило около 20 моряков.

При этом участники комиссии угрожали внесением негативных сведений в протокол, если моряк отказывался «сотрудничать».

В Нацполиции добавили, что стоимость услуги колебалась от 700 до 1200 долларов.

По словам правоохранителей, таким образом, чиновники получили почти два миллиона в гривневом эквиваленте.

Правоохранители задержали правонарушителей в служебном кабинете, как только один получил от «клиента» взятку в сумме 700 долларов США и поделил ее с другим.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога размером 2147000 и 1073600 гривен. Оба мужчины отстранены от должности.

За совершенное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества, сообщили в полиции.

Следствие продолжается.

Читайте также: