Ключевые моменты:
- Сегодня утром в Киевском районе Одессы тушили пожар на 7-м этаже 16-этажного дома;
- На пожаре в одесской высотке пострадала женщина 1934 года рождения, ее госпитализировали.
Как сообщают в пресс-службе областного управления ГСЧС, горело домашнее имущество в квартире на 7 этаже, 16-этажного жилого дома по улице Евгения Чикаленко в Киевском районе Одессы.
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Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Из горящей квартиры спасли 91-летнюю женщину, которая отравилась продуктами горения. Пострадавшую госпитализщировали в тяжелом состоянии.
Причина пожара и ущерб – устанавливаются.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что становится причиной пожаров в селах и на полях.
Фото иллюстративное
Печально. 91 год, тяжёлое состояние…скорее всего, это был уже её последний пожар (((
На всякий случай, надо проверить на попытку сокрытия следов преступления !