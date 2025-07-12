Ключевые моменты:

Сегодня утром в Киевском районе Одессы тушили пожар на 7-м этаже 16-этажного дома;

На пожаре в одесской высотке пострадала женщина 1934 года рождения, ее госпитализировали.

Как сообщают в пресс-службе областного управления ГСЧС, горело домашнее имущество в квартире на 7 этаже, 16-этажного жилого дома по улице Евгения Чикаленко в Киевском районе Одессы.

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Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Из горящей квартиры спасли 91-летнюю женщину, которая отравилась продуктами горения. Пострадавшую госпитализщировали в тяжелом состоянии.

Причина пожара и ущерб – устанавливаются.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что становится причиной пожаров в селах и на полях.

Фото иллюстративное