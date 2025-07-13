Ключевые моменты:

12 июля 2025 в селе Светлое Одесского района произошел большой пожар – загорелись четыре заброшенные деревянные постройки и сухая трава;

Пожар ликвидировали 13 спасателей при помощи трёх единиц техники;

Погибших и пострадавших нет.

Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

По информации управления ГСЧС в Одесской области, субботним днем, 12 июля 2025 года, в селе Светлое Одесского района, загорелись четыре деревянных заброшенных надворные постройки на площади 120 кв.м и сухая трава на общей площади 1000 кв.м.

Спасатели ликвидировали пожар. К его тушению привлекли три единицы техники и 13 пожарных.

Погибших и пострадавших нет.

Вероятной причиной пожара в ГСЧС назвали неосторожное обращение неизвестных с огнем.

Всего, по данным спасателей, за прошедшие сутки зарегистрировано 67 пожаров, из них 9 – в Одессе и 58 – по области. 49 выездов пожарных пришлось на возгорание сухой растительности на общей площади 21 га.

Напомним, на прошедшей неделе в Одесской области произошла серия пожаров сухой растительности, которая привела к трагическим последствиям.

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