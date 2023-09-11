Новости Одессы и Одесской области

Одесская Музкомедия приглашает зрителей на вечную «Сильву» в обновленной постановке

Одесская Музкомедия приглашает зрителей на вечную «Сильву» в обновленной постановке

«Сильва» Имре Кальмана… Оперетта, которую можно смотреть и слушать до бесконечности… 23 и 24 сентября этого года, в 17.00, Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) приглашает зрителей на обновленную постановку этой вечной сказки для взрослых.

На сцене Музкомедии — обновленный спектакль

Либретто — Ю. Димитрин, стихи — В. Михайлов и Д. Толмачев. Режиссер-постановщик — главный режиссер ОАТМК Владимир Подгородинский, дирижер-постановщик — главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств Украины Вадим Перевозников.

Речь идет об обновлении спектакля. А в чем-то, по-моему, это все же еще одна театральная премьера ОАТМК.

Спектакль теперь зазвучит на украинском языке. В представление введены новые исполнители. В роли Эдвина вы увидите лауреата международных конкурсов вокалистов Ярослава Селедцова и Ивана Ковалева; в роли Бони — лауреатов международных конкурсов вокалистов Александра Кабакова и Владимира Токарчука; в роли князя Воляпюка — заслуженного артиста Украины Юрия Невгамонного и Владимира Муращенко.

— При обновлении оперетты была проделана большая работа по переводу оперетты на украинский язык. Участие в переводе принимал и известный украинский поэт, драматург, переводчик Александр Вратарев, — рассказывает руководитель отдела рекламы и связей с общественностью театра Татьяна Орел.

Исторический спектакль-эпоха «Сильва»…

Спектакль-эпоха… Символ жанра… Он был создан в далеком 1915 году. На сцене Одесской музкомедии было пять постановок вечной оперетты. Это было в 1947, 1962, 1975, 1985, 2015 годах.

Как напоминают в театре, роль первой одесской Сильвы исполнила в 1947 году примадонна театра Музыкальной комедии имени М.Водяного, народная артистка Украины Евгения Дембская. Роль Эдвина исполнял Юрий Дынов…

Эвгения Дембовская и Юрий Дынов.

Юрий Дынов и Евгения Дембская.

Теперь мы можем увидеть наших героев только на старых фотографиях.

А «Сильва» на сцене ОАТМК оживает вновь, уже в совсем другие времена, когда идет полномасштабная война.

В роли Сильвы — заслуженная артистка Украины Ирина Ковальская, лауреат премии Гран-при Международного конкурса вокалистов Лилия Духновская, лауреат международных конкурсов вокалистов Ирина Визиренко.

Оперетта заискрится новой жизнью, даря зрителю музыкальную драму с настоящими героями. А вместе с тем под волшебную музыку мы снова увидим прекрасную сказку, потому что спектакль о вечном — о любви…

А ведь оно всегда побеждает, как это еще раз докажет нам вечная «Сильва»…

Историческое фото и афиша — пресс-служба ОАТМК.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить