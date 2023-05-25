От удара молнии в Одесской области загорелся дом (видео)

В Одесской ОВА рассказали, когда откроют пляжи (видео) Пляжи в Одессе могут открыть уже в июне. Соответствующие указы уже разрабатывается администрацией области с военными.

Об этом рассказал сегодня в телеэфире заместитель главы Одесской областной военной администрации Роман Григоришин. ПОДРОБНЕЕ

Одесский поселок Котовского «поплыл» после ливня с градом (видео, фото) Сегодня днем, во вторник, 23 мая 2023 года, неутешительный прогноз синоптиков о дожде и грозе для одесситов сбылся, по крайней мере, для жителей поселка Котовского, испытавших в полной мере все «прелести» майской стихии. ПОДРОБНЕЕ