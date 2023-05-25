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От удара молнии в Одесской области загорелся дом (видео)

От удара молнии в Одесской области загорелся дом (видео)

25 мая во время грозы, которая бушевала в Одесском районе, в пгт Александровка, недалеко от Черноморска, молния попала в дом.

Очевидцы сняли видео горящего дома и утверждают, что он загорелся из-за удара молнии.

После начался сильный пожар. Несмотря на приезд пожарных дом сгорел.

Из-за сегодняшней грозы, в Одессе подтоплены улицы затруднено движение транспорта. В соседних населенных пунктах прошел град. Также жители Одесского района сегодня наблюдали смерч.

Напомним, что на сегодня синоптики давали штормовое предупреждение.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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