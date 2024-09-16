В Любашевке почтили память выдающегося украинского литературоведа

В воспоминаниях земляков

Главным событием дня стала презентация книги однокурсницы Владимира Евгеньевича, кандидата филологических наук, доцента Одесского национального университета имени Мечникова Любови Исаенко «Владимир Панченко: в своем времени и вне времени».

Работники библиотеки подготовили книжную выставку и видеоролик о жизни и творчестве писателя.

Заведующая заведением Лилия Байрамова отметила, что для библиотеки, которую школьник Панченко часто посещал, учась в Любашевской школе №1, — большая честь носить имя выдающегося земляка. Его книги учат быть настоящими украинцами, независимо от этнического происхождения, помогают лучше узнать культурное и историческое богатство Украины.

Теплыми воспоминаниями о Владимире Панченко поделились его родная тетя Людмила Рахлицкая, родственница Оксана Панченко, землячки из Демидовки Светлана Сорока, Виктория Познанская, Вера Тетеря и добрый друг Владимира Евгеньевича Сергей Вознюк.

Поэтесса Ирина Визняк экспромтом написала и продекламировала посвящение земляку.

Прозвучали поэтические произведения и Владимира Панченко. Его пронзительную поэму «Мать» под аккомпанемент юного музыканта и композитора Даниила Матвиенко прочитала ученица лицея №1 Дарья Буюкли.

О книге и будущем музее-усадьбе

Автор издания педагог и публицист Любовь Исаенко на 456 страницах разместила автобиографию, хронику жизни и творчества литературоведа, его ранние поэзию и прозу, интервью, переписку, около полусотни воспоминаний современников, перечень 100 лучших произведений украинской литературы ХХ века, предложенных Владимиром Панченко, фотографии.

Первый тираж — 100 экземпляров — увидел свет благодаря спонсорской помощи руководителя Любашевской громады Геннадия Павлова, агрария Анатолия Артеменко, гранта Одесской обладминистрации, фонда «Возрождение» и искренних друзей писательницы. Местный меценат и благотворитель Анатолий Артеменко отметил, что Любовь Исаенко сначала вдохновила его на открытие в Любашевке памятной доски Владимиру Панченко, а затем — профинансировать издание книги о выдающемся уроженце Одесщины.

Любовь Николаевна надеется, что ей удастся найти необходимые средства, чтобы напечатать еще сотню книг для библиотек Одесской области и Украины.

Первые экземпляры сборника «Владимир Панченко: в своем времени и сверх времени» были вручены родным, землякам и авторам воспоминаний о ярком литературоведе.

Следует отметить, что землячка Владимира Евгеньевича Панченко, культработница из Демидовки Вера Тетеря предложила превратить семейный дом Панченко, который ныне пустует, в музей-усадьбу писателя.