Гибридные войны и уроки истории: Пророческие слова Владимира Панченко о будущем Украины

Дед умер, а внук родился

В своей автобиографии он писал: «Маме, когда она родила меня, было 28 лет, отцу — 33. Появился я на свет тяжело, в больших маминых муках. Отца как раз дома не было: он поехал в Одессу забирать оттуда только что умершего папу Якима Панченко. Получилось так, что мое рождение и дедова смерть совпали во времени. «Дед умер, а внук родился», — не раз говорила мать, удивляясь».

С раннего детства мальчик увлекался книгами. Чуть ли не каждый день наведывался в сельскую библиотеку, расположенную в одном из домов возле магазина. Электрического света в селе не было до 1967 года, поэтому читать и делать уроки ему приходилось под керосиновой лампой.

Четырнадцатилетним Владимир пошел в 9-й класс Любашевской школы №1. Тогда подвоза школьников в школу не было, а добираться по полевым дорогам на учебу из Демидовки до Любашевки, особенно зимой, было проблематично. Поэтому Володя снимал комнатку в райцентре, а на выходные спешил домой, в родное село.

Будучи студентом, Владимир Панченко уже печатался в областной прессе и университетской многотиражке.

Он окончил филологический факультет Одесского университета имени Мечникова и аспирантуру. Работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. С 1984-го жил в Кировограде (после декоммунизации Кропивницкий). Занимал должность доцента кафедры украинской литературы, заведующего кафедрой зарубежной литературы и компаративистики. В 2001 году перебрался в столицу, где был профессором кафедры филологии Киево-Могилянской академии. Как народный депутат Верховной Рады первого созыва способствовал возвращению в Украину коллекции личных вещей Владимира Винниченко.

Владимир Панченко стал одним из инициаторов создания городского литературно-мемориального музея Карпенко-Карого, был автором сценариев документальных фильмов «Голгофа Владимира Винниченко», «Миссия Евгения Чикаленко».

Он был представителем настоящей элиты, которая сохраняет, развивает и передает следующим поколениям то, что со временем только набирает ценности.

Всю жизнь Владимир Евгеньевич не порывал связей с Демидовкой. Спешил в гости к своей тете, колхозной доярке Люсе (Людмиле Рахлицкой) в Любашевку. И именно в родном селе в 2013-м он презентовал свою книгу путешествий «Солнечные часы: Книга пилигрима», подарив фолианты с автографом библиотекам, родственникам, друзьям и всем демидовским школьникам.

Возвращал к жизни украинскую литературу

Автор более 300 работ, Владимир Панченко оставил нам большое наследие размышлений, пожеланий, надежд и ожиданий.

В его книгах возникают незабываемые образы Николая Гоголя и Владимира Винниченко, Тараса Шевченко и Николая Зерова, Василия Гроссмана и Николая Хвылевого, Пантелеймона Кулиша и Анны Ахматовой. Владимира Панченко можно назвать страстным защитником украинской духовности, что особенно важно в наши «темные годы» воинствующего хамства, национального нигилизма и рабского «малороссийства».

В целом он сделал много для того, чтобы вернулась к жизни разбитая сталинизмом «убиенная украинская литература».

— Все его книги очень похожи на него — они умные, литературно артистические и за каждой, как и за ним лично, угадывается целая библиотека, к которой он тянулся своим жаждущим и смелым умом, — писал о Владимире Панченко украинский прозаик, критик, литературовед, публицист Михаил Слабошпицкий.

В своем времени и вне времени

В Кропивницком переименовали улицу Декабристов в улицу Владимира Панченко. Его именем была названа городская центральная библиотека.

В 2020-м в честь великого земляка на фасаде Любашевского лицея №1, где он учился в старших классах, открыли мемориальную доску.

Идея, инициатива и организационное воплощение этого замысла принадлежит кандидату филологических наук, доценту Одесского национального университета имени Мечникова Любови Исаенко. Свое издание «Приют человеческой души» она посвятила Владимиру Евгеньевичу. В этом году Любовь Николаевна издала книгу воспоминаний о своем однокурснике и друге «Владимир Панченко: в своем времени и вне времени». На днях ее презентуют в Любашевской публичной библиотеке имени Панченко. Кстати, в Демидовке улицу и переулок Мичурина громада переименовала в честь выдающегося земляка.

Только в Одессе, где более 20 лет учился и трудился Владимир Панченко, еще нет улицы его имени.

Он отошел в мир иной на 66-м году жизни, на Покров Пресвятой Богородицы.

Прах нашего земляка навечно упокоился на кладбище села Алексеевка, что неподалеку от Кропивницкого. На монументе выгравировано его высказывание: «Мир, конечно, несовершенен, но жизнь — штука прекрасная, и как хорошо, что каждый из нас, сущих, посетил этот удивительный мир, эту «планету людей», где среди всего-всего есть столько интересного и радостного».

Сценарии остались неизменными

Владимир Панченко пророчески говорил: «Все, что происходит с Украиной, у меня ассоциируется с 1917-1920 годами. Гибридная война, которую ведет Путин, у нас уже была: когда-то ее так же вели против Украины Ленин, Троцкий, Свердлов. Они тоже говорили: «наших там нет»; на Украине идет гражданская война. А на самом деле? Вот недавно я читал киевскую газету «Боротьба» за 1919 год. 12 февраля «Боротьба» подала интервью с «т. Щорсом», который, не скрываясь, объяснил, что еще с лета 1918 г. в районе Курска началось формирование группы войск для наступления на Киев! Советская Россия вооружала украинских партизан-щорсовцев, превращая их в регулярное войско.

Ну и чем это отличается от действий путина на Донбассе?

Сценарии, приемы — те же самые!

Важно только, чтобы мы сами помнили уроки истории. Один из них таков: давайте будем сильными. Не уповайте на других. Не ссорьтесь между собой, потому что этим обязательно воспользуется враг».