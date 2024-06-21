Талант, умноженный на трудолюбие: как Ананьев стал колыбелью украинской музыки

Сотни талантливых исполнителей вышло из стен Ананьевской музыкальной школы. Завораживает мастерством исполнения творческий коллектив народного оркестра народных инструментов. На музыкальном поприще с воодушевлением трудится династия музыкантов Бондарчуков.

Семья Бондарчуков: три поколения музыкантов

В 1959-м в городе Ананьев заработала детская музыкальная школа (первый директор Петр Калашников), а через десятилетие педагог-музыкант Григорий Михайлович Бондарчук вместе со своей женой и музой Екатериной Васильевной основали в ее стенах самодеятельный оркестр народных инструментов.

В 1973 году оркестру присвоено звание «народный».

Состав оркестра — это люди разного возраста, разных профессий, которых объединяет любовь к музыке.

Музыкой профессионально занимались три поколения династии Бондарчуков: родители, сын Сергей, дочь Елена, невестка Екатерина, внуки Сергей, Григорий и Маша. Их общий творческий и педагогический стаж насчитывает почти два века.

В 2011-м родоначальникам династии музыкантов — заслуженному работнику культуры Украины Григорию Михайловичу Бондарчуку и его жене Екатерине Васильевне — покорилась Олимпийская вершина художественной элиты. Их имена внесены в книгу «Художественный Олимп»

Григорий Бондарчук после окончания Одесского музыкального училища имени Данькевича, кроме музыки, и не мечтал ничем другим заниматься. Долгий период возглавлял школу эстетического воспитания. На этом посту сменил его сын Сергей, который пошел по отцовской стезе.

К сожалению, патриархи рода музыкантов, а в этом году и их сын Сергей, почил в Боге. Теперь музыкальную школу возглавляет 30-летний Сергей Бондарчук, его родной брат Григорий дирижирует оркестром народных инструментов, а их мать Екатерина ими руководит.

На днях музыкальная школа отметила 65-летие со дня основания, а народный оркестр — 55-летие.

На праздничных торжествах начальница отдела культуры Ананьевской громады Ольга Сагала отметила, что музыкальная школа выпустила 1390 музыкантов, которые учились в классах баяна, фортепиано, скрипки и духовых инструментов. Около ста выпускников продолжили обучение в средних и высших музыкальных учебных заведениях Украины. Особая гордость педагогов — музыкант Харьковского оперного театра (первая скрипка) Игорь Калашников, преподаватель музыкальной школы Елена Яковенко, руководитель оркестра Игорь Лапа, преподаватель музыки Одесской музыкальной школы № 4 Алла Ойця, педагог по классу ударных инструментов в Лондоне Николай Мишуренко, педагог по классу домбры и гитары Алла Панченко и многие другие.

Сегодня 150 детишек обучают музыке 17 педагогов, из которых 5 — из династии Бондарчуков. Самая младшая — Юля — еще учится в Одесском музыкальном училище имени Данькевича и мечтает вернуться работать в родной Ананьев.

При музыкальной школе действует небольшой музей, где собрано немало интересных материалов из истории основания и творческой жизни Ананьевской музыкальной школы и народного самодеятельного оркестра народных инструментов имени Григория Бондарчука.

Кто творил в Ананьеве

С 1875 по 1882 годы в месте жил и плодотворно работал выдающийся украинский композитор и писатель Петр Иванович Нищинский (1832-1896). Он собирал и обрабатывал украинские народные песни, создал музыкальную композицию «Вечерницы» как вставную сцену к спектаклю «Назар Стодоля» Тараса Шевченко. Его песня «Закувала и седая кукушка» известна на весь мир.

Первый музыкальный фестиваль-конкурс в Украине, посвященный композитору Петру Нищинскому, был устроен именно в Ананьеве.

Здесь родился выдающийся украинский композитор и педагог, заслуженный деятель искусств УССР Николай Николаевич Вилинский (1888-1956).

Народный артист Украины, профессор, военный дирижер, преподаватель дирижирования Александр Яковлевич Салик (1936-1998) также родился в Ананьеве и получал здесь начальное музыкальное образование.

Недолгую, но яркую жизнь прожил в Ананьеве поэт, бард и художник Павел Николаевич Ляховский (1956-1993), оставив после себя большое художественное и поэтическое наследие.

Уроженец города, киносценарист Юрий Тарабанчук является автором музыки и гимна Ананьева.

Впервые музыканты из Ананьева Олег Пецкович и Виталий Жидких (группа «Алхимия») с композициями «Нирвана» и «Любовь» попали в музыкальные сборники «Славянский рок» и «Вся рок-Украина» в 2007 году.

Сейчас плодотворно творят музыкальные композиции самодельные композиторы, преподаватели музыкальной школы Елена Бондарчук и Николай Седов. Кстати, Николай — автор инструментальной музыки. Его концертные фантазии для фортепиано с оркестром принесли ему победу на двух Международных конкурсах композиторов.