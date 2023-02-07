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7 февраля – День массажиста: что это за праздник?

7 февраля – День массажиста: что это за праздник?

Сегодня, 7 февраля, в Украине отмечают День массажиста. Этот праздник довольно «молодой» – в официальном календаре украинских праздников он появился в 2018 году.
Массажист – это мастер своего дела. Его навыки и понимание работы тела позволяют ему эффективно избавлять других от проблем со здоровьем. Умелый массажист всегда найдет причину дискомфорта и с легкостью освободит от боли.

День массажиста утвердило Всеукраинское объединение специалистов массажа, а инициаторами создания нового праздника стали общественные организации и ведущие учреждения в сферах медицины, массажа, оздоровления. Главная цель праздника – отметить массажистов, которые посвящают свою жизнь нелегкому и полезному труду, а именно – помогают заботиться о своем здоровье тем, кто в этом нуждается.

В этот день чествуют специалистов из разных уголков Украины, которые посвящают свою жизнь этому полезному делу.

Впервые о положительном влиянии на человеческий организм с помощью рук узнали индейцы и китайцы. Случилось это около 3 тысяч лет до нашей эры. Первыми же украинскими городами, где в XX веке начали изучать массаж, стали Харьков и Одесса.

Кстати, профессия массажист может подразделяться на несколько видов: детский и спортивный массажист, а также массажист-косметолог.

Нужно отметить, что массажист – это не просто человек, который делает массаж, но и специалист, принимающий активное участие в физическом оздоровлении людей. Он производит как профилактические процедуры, так и лечебные.

Основные виды массажа – глубокий и поверхностный, быстрый и медленный, возбуждающий и расслабляющий. Все это требует достаточно глубоких медицинских знаний, внимательности и аккуратности.

В этот день можно поздравить своих знакомых массажистов с их профессиональным праздником и пожелать им всегда держать удачу в своих ловких умелых руках, и чтобы их массаж обладал целительными и удивительными свойствами. И пусть каждый клиент будет останется доволен!

А вы когда-нибудь делали массаж?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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