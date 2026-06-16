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Ресторанная премия СОЛЬ открыла прием заявок на юбилейный десятый сезон после паузы с 2022 года

Подать заявку могут рестораны, кофейни и бары со всей Украины, выбрав одну из 16 номинаций

Регистрация участников продлится до конца июня, а церемония награждения запланирована на 10 ноября

СОЛЬ возвращается: одесские рестораны снова могут побороться за главную гастрономическую премию страны

Для Одессы это шанс вновь подтвердить статус одного из гастрономических центров страны. За последние годы в городе появилось немало новых ресторанов, авторских кафе и концептуальных баров, которые уже стали популярными не только среди горожан, но и среди туристов.

Оценивать участников будут по нескольким ключевым критериям: качеству кухни или барной карты, уровню сервиса, атмосфере заведения и соответствию выбранной концепции. Победителей определит профессиональное жюри, в состав которого войдут эксперты ресторанного бизнеса и смежных отраслей.

Сможет ли в этом году Одесса получить новых лауреатов премии СОЛЬ — станет известно уже во время церемонии награждения 10 ноября.

За годы существования премии одесские заведения регулярно попадали в число финалистов и неоднократно становились победителями. Так, например, ресторан «Куманец» трижды становился победителем премии.

Также среди финалистов в разные годы были заведения, о которых рассказывала «Одесская жизнь» — ресторан Dizyngoff, ресторан «Клара Бара», ресторан «Хаджибей».

Напомним, что премия СОЛЬ была основана в 2013 году. Основателем премии стал предприниматель в сфере гостеприимства Андрей Скипьян, а главным идеологом проекта был Савелий Либкин. С 2022 года награждения не проводились.

Подать заявку могут заведения со всей Украины, в том числе и Одессы. Регистрация продлится до конца июня на сайте премии. Участникам предлагают выбрать одну из 16 номинаций.

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