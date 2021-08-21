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Одесские истории: кто такой Тимофей Ковалевский и чем известна его башня (видео)

Одесские истории: кто такой Тимофей Ковалевский и чем известна его башня (видео)

Не только гости города, но и сами одесситы часто задают вопрос: кто такой Ковалевский и чем известны его башня и дача? Еще бы: ведь так назван целый микрорайон Одессы. Есть и одноименная улица – дача Ковалевского.
Эта история связана с купцом Тимофеем Ковалевским и одесским водопроводом. А «водная проблема» была одной из самых острых в Одессе.

Купец из Таганрога Тимофей Ковалевский в 1849 году взялся за строительство водопровода в Одессе. Он обустроил подземную галерею для забора воды из источника на Фонтане и поставил насосы, приводимые в действие паровыми машинами.

Для работы Ковалевский возвел кирпичную водонапорную башню высотой в 45 м и проложил трубу длиной 12 км до пересечения улиц Старопортофранковской и Большой Арнаутской.

Вода поступала в металлический бак, водовозы из нее наполняли свои бочки и развозили дальше по улицам. Водопровод Ковалевского доставлял с Большого Фонтана в центр около 800 бочек воды в сутки при потребности города в 4 тыс. человек. В награду Ковалевского возвели в звание потомственного почетного гражданина.

Но со временем количество воды от источника уменьшилось, а качество воды ухудшилось. Дело в том, что рабочие Ковалевского, стараясь увеличить поток воды, задели соляной ключ, и вода приобрела горьковато-соленый привкус. После этого фонтанская вода с дачи Ковалевского стала пользоваться меньшим спросом…

О чем гласит старая легенда и какова была участь башни Ковалевского? Об этом и многом другом – видео «Одесской жизни».

А почитать о купце Тимофее Ковалевском и его башне можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе строили дома в XIX веке, а также о том, как в Одессу пришел футбол.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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