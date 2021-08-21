В Доброславе на Одесчине установили «шевченковский» фонтан (фото, видео)

В городе Доброславе Одесской области появился новый арт-объект: памятник-фонтан в виде открытой книги с цитатой великого украинского поэта Тараса Шевченко.
Об этом сообщается на странице мэра Доброслава Людмилы Прокопечко.
По словам Прокопечко, необычный фонтан установили в рамках молодежного проекта «Шевченкове слово, закарбоване в віках».
Вода омывает страницы книги, на которых высечена известная шевченковская цитата: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!».
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что известный одесский скульптор до металлу Кирилл Максименко создал ко Дню независимости Украины гигантский герб-тризуб из металлолома.
Как сообщила Людмила Прокопечко, скульптуру уже установили в Доброславе.
Фото и видео с Facebook-страницы Людмилы Прокопечко