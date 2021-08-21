Новости Одессы и Одесской области

В Доброславе на Одесчине установили «шевченковский» фонтан (фото, видео)

В Доброславе на Одесчине установили «шевченковский» фонтан (фото, видео)

В городе Доброславе Одесской области появился новый арт-объект: памятник-фонтан в виде открытой книги с цитатой великого украинского поэта Тараса Шевченко.

Об этом сообщается на странице мэра Доброслава Людмилы Прокопечко.

Новый арт-объект в Доброславе2

По словам Прокопечко, необычный фонтан установили в рамках молодежного проекта «Шевченкове слово, закарбоване в віках».

Вода омывает страницы книги, на которых высечена известная шевченковская цитата: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!».

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что известный одесский скульптор до металлу Кирилл Максименко создал ко Дню независимости Украины гигантский герб-тризуб из металлолома.

Как сообщила Людмила Прокопечко, скульптуру уже установили в Доброславе.

Новый арт-объект в Доброславе3

Фото и видео с Facebook-страницы Людмилы Прокопечко

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить