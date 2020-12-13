Неизвестная Одесса: кто такой Тимофей Ковалевский, чем знамениты его дача и башня

У людей часто возникает вопрос: кто такой Ковалевский и чем известная его дача. Еще бы: целый микрорайон Одессы назван именно так. Имеется и одноименная улица — Дача Ковалевского. К тому же. эта история связана и с нашим одесским водопроводом. А «водная проблема» была одной из самых острых в Одессе.

Об одесской даче Ковалевского, самом Ковалевском и его водонапорной башне рассказал на своей странице в Facebook одесский историк и краевед Сергей Матвеев.

«История действительно интересная. Купец из Таганрога Тимофей Ковалевский в 1849 году взялся за строительство водопровода в Одессе. Он обустроил подземную галерею для забора воды из источника на Фонтане, поставил насосы, приводимые в действие паровыми машинами, возвел кирпичную водонапорную башню высотой в 45 м и проложил трубу длиной 12 км до пересечения Старопортофранковской и Большой Арнаутской. Вода поступала в металлический бак, водовозы из нее наполняли свои бочки и развозили дальше по улицам. Но со временем количество воды от источника постепенно уменьшалось, а качество воды ухудшилось», — рассказывает Сергей Матвеев.

Ну а дальше краевед приводит известную легенду (хотя, кто знает?) о судьбе самого Ковалевского:.

«По легенде, которая на самом деле далека от реальности, отягощенный долгами и преследуемый кредиторами, Ковалевский в 1860-х годах бросился со своей башни на улице, которую сейчас и называют именем Дачи Ковалевского».

А что же башня?

«А кирпичную башню разобрали только в 30-х годах прошлого века, и меня в свое время долго мучил вопрос, какой же фундамент должен был быть под такую каменную башню высотой в современную 16-этажку. Территориально башня и дом Ковалевского находились на месте, современный адрес которого — Дача Ковалевского 111, бывший Дом творчества писателей. Но что стало с фундаментом башни, так для меня и осталось загадкой, хотя встречал воспоминания, что у тыльных ворот Дома творчества был заросший бурьяном участок с остатками разрушенного кирпичного строения, высотой в несколько метров, и скорее всего, что это именно то, что осталось от печально известной водонапорной башни таганрогского купца — почетного гражданина нашего города», — рассказывает Сергей Матвеев.

Эта история давно не оставляет людей равнодушными. Многие считают, что вряд ли Ковалевский бросался с собственной башни.

Кстати, один из «отцов» этой легенды (или были) — писатель Константин Паустовский. Из «Времени больших ожиданий» — одной из самых одесских книг прозаика — становится известно, откуда писатель почерпнул информацию:

«…Эта станция называлась «Дача Ковалевского». По своей привычке никогда не ездить вслепую я достал книгу «Старая Одесса» и прочел в ней все, что относилось к даче Ковалевского… В «Старой Одессе» я вычитал, что некий одесский одинокий богач Ковалевский купил кусок сухой прибрежной степи, построил над морем дом и рядом с ним — высокую круглую башню, похожую на маяк… Он несколько раз пил на верхней площадке этой башни чай, а потом наконец бросился с башни и разбился насмерть. Дом быстро превратился в руины. Никто не хотел покупать громоздкое и мрачное сооружение, а башня сохранилась и упоминалась во всех лоциях-руководствах для плавания по Черному морю…».

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Фото: Сергей Матвеев/Фейсбук