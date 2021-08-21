Апокалипсис по-одесски: дизайнер показал Оперный в плесени и мэрию в лианах (фото)

Одесские истории: кто такой Тимофей Ковалевский и чем известна его башня (видео) Не только гости города, но и сами одесситы часто задают вопрос: кто такой Ковалевский и чем известны его башня и дача? Еще бы: ведь так назван целый микрорайон Одессы. Есть и одноименная улица – дача Ковалевского.

Эта история связана с купцом Тимофеем Ковалевским и одесским водопроводом. А «водная проблема» была одной из самых острых в Одессе. ПОДРОБНЕЕ

От Дюка до Пушкина: город мастеров на ярмарке одесского Вышиванкового фестиваля (фоторепортаж) Здесь представлена практически вся Украина, и, кстати, не только: есть мастера со своими творениями и из других стран. Вышиванковый фестиваль-2021 радует ярмаркой, протянувшейся от Дюка до Пушкина, восхищает разнообразием представленных товаров (хотя как можно назвать столь обыденным словом все, что здесь можно увидеть?). ПОДРОБНЕЕ