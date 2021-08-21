Новости Одессы и Одесской области

Апокалипсис по-одесски: дизайнер показал Оперный в плесени и мэрию в лианах (фото)

Апокалипсис по-одесски: дизайнер показал Оперный в плесени и мэрию в лианах (фото)

Одесский дизайнер Дмитрий Медведев нарисовал Одессу такой, какой бы она, по его мнению, стала после глобальной катастрофы.

По словам художника, на этот проект его вдохновила затянувшаяся пандемия и компьютерная игра Last of us, посвященная зомби-апокалипсису.

В результате появились изображения Оперного театра, покрытого грязью и плесенью, полуразрушенной мэрии, опутанной тропическими лианами и брошенных на дороге желтых «Богданов».

Апокалипсис по-одесски2

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К осени дизайнер планирует закончить вторую часть проекта – постапокалиптическую Потемкинскую лестницу, Воронцовскую колоннаду и луна-парк в парке Шевченко.

Ранее одесский дизайнер Тимофей Ануфриев представил схему одесского метро с бонусной морской линией.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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