Одесские истории: как в город пришел футбол (видео)

Новая жизнь старой Одессы: загадки улицы Косвенной (видео) Сложно понять, где именно начинается, и где точно заканчивается загадочная одесская улица Косвенная. Кажется, что свое начало она берет от Градоначальницкой – ближе к спуску Олейника. Но потом – нужно сообразить, как она проходит. ПОДРОБНЕЕ