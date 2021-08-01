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Одесские истории: как в город пришел футбол (видео)

Одесские истории: как в город пришел футбол (видео)

В 1877 году англичане привезли в Одессу странную игру, в которую играли на поле в Одесском порту. Игроки делились на две команды, бегали по полю и азартно пинали кожаный мяч. При этом играли британцы только друг с другом или с соотечественниками заходивших в порт английских кораблей.

Англичане создали Одесский британский атлетический клуб, а первое в городе футбольное поле обустроили в районе Малофонтанской дороги.

Однако долго сохранять правила игры в секрете британцам не удалось – слишком уж одесситы были настойчивы в желании овладеть новым видом спорта. Через год чопорные англичане «сдались» и посвятили в футбольные тонкости одесситов…

Больше подробностей – в видео «Одесской жизни»:

Вы также можете почитать о том, как Одесса стала первым «футбольным городом» империи.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о первых фотографах и фотографиях, а также о том, как в Одессу пришла телефонная связь.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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