Об этом сообщила у себя в Facebook депутат горсовета Ольга Квасницкая.

По ее словам, сейчас ведутся поиски финансирования изготовления и монтажа монумента. Также Ольга Квасницкая занимается выбором скульпторов, которые были бы способны «передать свободу, силу и красоту» выдающейся украинской поэтессы.

Кроме того, она приглашает «всех, кому интересна наша работа в направлении чествования украинской поэтессы-философини» на дискуссию по инициированию установки памятника Леси Украинки одесской громадой.

Мероприятие состоится 25 февраля в Одесской научной библиотеке по улице Троицкой, 49. Начало в 15:00.

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