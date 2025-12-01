Ключевые моменты:

Два отдельностоящих здания загорелись после попаданий беспилотников.

Пожары ликвидировали оперативно, никто не погиб и не пострадал.

Атака дронов по Одесской области

По данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, в ночь на 1 декабря враг атаковал регион ударными беспилотниками. После попаданий загорелись два отдельно расположенных здания.

Пожарные быстро прибыли на место, оперативно локализовали и потушили огонь. К счастью, жертв и пострадавших нет.

К операции ГСЧС привлекли три пожарные машины и девять спасателей, которые предотвратили распространение огня и ликвидировали последствия атаки.

Субботним вечером, 29 ноября 2025 года, враг атаковал Одессу баллистикой, прозвучал мощный взрыв. О последствиях этой вражеской атаки не сообщалось.