Одесса-куколка: о наших куклотворцах и их невероятных творениях (фото)

У Одессы – богатая кукольная история. Очень своеобразная, и, главное, невероятно разнообразная. А одесские куклотворцы не перестают поражать горожан и гостей города. И как не остановиться, когда, спеша по делам, вы вдруг встретитесь с очередным кукольным чудом! А встретиться с ними можно не только на выставках, но и в магазине, кафе, порой просто на улице. И сегодня, 21 марта, в Международный день кукольника, давайте вспомним о наших одесских кукольных традициях, чудесах, творениях – обо всем том, что зовется «Одесса-куколка».

Вечно юный старичок Буратино

Загляните в фойе Одесского академического театра кукол. Там проживает старейший Буратино страны. Ему сто лет. Его необычную историю поведал заведующий литературно-драматической частью театра Юрий Ющенко.

Когда-то очень давно один одессит бродил по дворам и давал кукольные представления для одесских мальчишек и девчонок. Потом, когда уже был создан театр кукол, потомок артиста-кукольника подарил этого Буратино нашему Кукольному театру.

Сына папы Карло отреставрировали, почтенная кукла уже не выходит на сцену, служит хранителем театра.

Мишины куклы

История новая и новейшая привнесла в нашу жизнь и новое понимание кукольного мастерства, и новых кукол. А порой мы возвращаемся к давним кукольным традициям нашего региона, и новые кукольные творения все равно ведь несут их черты, пусть даже с другим подходом – чисто одесским.

Такой подход явил нам кукольный мастер, увы, уже ушедший от нас одесский папа Карло Михаил Коломей.

Ах, Миша Коломей! Умел он создавать целые кукольные уникальные композиции. У него Брежнев мило беседовал с Мэрилин Монро, а Пушкин, Менделеев и Горбачев дружно «соображали на троих». Он и самого себя однажды сотворил – в полный рост в окружении своих же кукол… Сумел он создать чисто одесский проект – чуть лукавый, неповторимый, во многом спорный, но единственный в своем роде.

Помнится, прохаживался Миша среди своих кукол, рассказывал о них как о живых существах, был уверен, что у них – самая добрая в мире аура. Так и говорил: «Все они приносят только самое хорошее».

В витринах и на улицах

Однажды куклы в Одессе пришли на смену безликим манекенам в витринах. Уже не один десяток лет в витрине магазина на Преображенской покручивает ручку швейной машинки старый одесский портной. Заодно задумчиво поглядывает на вас, спешащих куда-то по делам.

Потом был Швейк у паба, еще позже – дядя Зяма-газировщик на Дерибасовской. И вы, конечно, не могли просто так пройти мимо трех развеселых казачков на Екатерининской. А как впечатляла кукла-страшилка Селфи!..

Улично-витринные ляльки – это новая кукольная история города, чуть сумбурная, опять-таки, неоднозначная. Меняются городские картинки, одни куклы уходят в небытие, другие приходят им на смену.

Кукольный бал

Несколько лет назад в Одессе состоялся первый рождественско-новогодний кукольный бал. И он продемонстрировал нам, что кукол, оказывается, огромное множество, а мастера-кукольники творят в Одессе настоящие чудеса. И все эти куклы-ляльки показались и в самом деле живыми, и очереди стояли, чтобы попасть на этот бал и проголосовать за куклу, которая показалась особенно «ах!». А это «ах» вызывало чуть ли не каждое авторское кукольное творение. И если только называть фамилии авторов-кукольников, то не хватит нам никакого места, не говоря уже о том, чтобы перечислить их неповторимых кукол. Кстати, именно тогда я открыла для себя мастера-кукольника Александра Бессарабова, у которого каждое творение — забавный рассказ, невероятная одесская байка.

Культура+куклы=КуклЬтура

И вскоре появилось у нас целое направление, сообщество под названием КуклЬтура. Его создателями Елена и Сергей Филипповы. Кажется, эти люди о куклах знают все: вот уж поистине кукловеды! А еще они о куклах рассказывают как о живых существах и пишут о них с большой буквы и, как недавно узнала, и сами их создают.

Куклы как носитель некой исторической правды… Куклы из початков, куклы-мотанки. День вчерашний соединяется с днем сегодняшним… Елена и Сергей объездили многие города и веси, побывали в самых отдаленных уголках Одесской области, изучая наше кукольное наследие, знакомясь с мастерами, заполняя пробелы на кукольной карте и всей Украины, и ее Одесской области.

Можно рассказывать о Филипповых очень и очень много: историю создания кукол и игрушек всех времен и народов они не просто знают, они, по сути, ею живут. Благодаря этому мы и смогли в свое время познакомиться со всем кукольным разнообразием на выставке «Украинский Кукольный Ренессанс». Да разве только на ней?..

Куклу нужно «пережить»

А что сегодня, во времена наши пандемические? Настоящим поводом для радости и возможностью погружения в вечное стала кукольная выставка в магазине «Антошка» на улице Греческой. На ней известные украинки прошлого и дня сегодняшнего предстали в Одессе в образе кукол Барби.

Выставка уникальна «по всем параметрам». Как делает акцент Елена, это первый официальный прецедент в истории Барби, когда на ее основе создают исторические образы кукольные мастера, а не штатные дизайнеры. Такое стало возможным благодаря ToyDiCo Ukraine – представителю Mattel Inc, американской компании, выпускающей куклу Барби.

Мы стоим рядом с куклой украинки Софии Окуневской-Морачевской – первой в Австро-Венгрии женщины-врача. Работа Елены Филипповой. Задаю Елене традиционный вопрос: «Как создается кукла?».

– Куклу нужно «пережить» для начала. Вот как актер вживается в роль… В данном проекте – прожить того персонажа, который создаешь, ведь это своеобразный памятник ему. Я, например, просто в шоке была от судьбы первой женщины-врача. Она спасла тысячи жизней, а сама умерла от гнойного аппендицита…

– Так, может, самое время определиться, что же такое кукла?

– Во-первых, никак не игрушка, в смысле – не цацка… Знаете, я для себя создала такое триединое определение: кукла – это и арт-объект, и элемент воспитания, и исторический артефакт. По ней ведь можно изучать историю.

Справка

Предложение учредить день кукольника, или День кукловода внес деятель кукольного театра Дживада Золфагарихо (Иран). Однако сразу это предложение принято не было, и праздник учредили лишь спустя два года. Впервые его отпраздновали 21 марта 2003 года и с тех пор его отмечают ежегодно во всем мире.

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