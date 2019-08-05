Как одесский офицер на пенсии кукольником стал

На пенсии для мастера Александра Бессарабова все только началось…

И думать не думал, что стану кукольником

Мастер-кукольник Александр Бессарабов родился в Сумах. Он офицер, побывал во многих городах и всегда мечтал жить в Одессе, что и произошло. Впрочем, в его жизни много чего произошло, и теперь, когда ему за 60, он совершенно уверен, что на пенсии все только и начинается. Причем самое лучшее.

Сейчас его куклы получили такое количество международных и украинских наград, что даже не будем пытаться их перечислять. Возле его работ люди останавливаются, начиная охать и ахать от умиления. А еще не так давно Александр и думать не думал, что станет мастером-кукольником, что его работы будут активно раскупать, заказывать новые, живо обсуждать. Или просто в очередной раз восхищаться ими на выставках.

Разговаривать с ним так же интересно, как и знакомиться с его новыми работами или радоваться, что снова увидел уже знакомую, полюбившуюся.

В каждой кукле – немножко своего сердца

Как же все началось? Как рождается кукла? Александр Бессарабов в ответ обязательно улыбнется и расскажет:

Когда рождается кукла, когда она изготавливается – это кайф! Задумываются они у меня всегда по ночам… Я совершенно не собирался становиться кукольником. Да, рисовал, занимался лепкой, гравировкой. Но стал офицером, потом занимался бизнесом, а вот около семи лет назад ремонтировал зонтик жене, и вдруг у меня совершенно случайно получился крылатый человек. С тех пор и пошло. Как все получается? Знаете, мне гномики помогают. Я им крошек насыплю, они и оказывают помощь. Без гномиков – никак!

Одна из первых работ Александра Бессарабова, которую мне довелось увидеть, привела в восторг сразу же. Это была кукла знаменитого одесского чеканщика Израиля Рухомовского, который давным-давно сумел «обмануть»* Лувр. История эта, поразившая мир, воплотилась в одной маленькой кукле.

Потом, благодаря сообществу «КуклЬтура», созданному Сергеем и Еленой Филипповыми, стала знакомиться с другими работами Александра Бессарабова. Их многообразие поражало: тут вам и Хемингуэй, и новая серия «Одесских окон», из которых выглядывают разнохарактерные одесситы, и литературные герои, и киношные герои, и…

Нет, их уже не перечислить. И каждый из них – со своим характером, своей ментальностью, а главное, в каждом герое – сам Мастер, творящий и оживляющий своих кукол по главным принципам: «В каждой – немножко своего сердца», «в каждой – только отличное настроение».

Какая классная Баба Яга!

Однажды я услышала, как пятилетний ребенок восхищался очередной работой Александра Бессарабова:

– Мама, посмотри какая классная Баба Яга!

Высшая оценка, честное слово! Потому что нужно обладать огромным талантом, чтобы даже малыш смог проникнуться совершенно по-новому преподнесенным зрителю характером знаменитой сказочной героини – этакого главного ужастика многих поколений.

Впрочем, позже, тоже на одной из выставок, словно в ответ, мне довелось услышать исчерпывающую по сути своей оценку творчества мастера-кукольника: «А что у Бессарабова не классно?!»

В самом деле: куклы Александра поражают необычностью, истинно авторским подходом, и каждая из них – как отдельная история, фантазия на тему, талантливая импровизация и, конечно же, собственная авторская интерпретация.

– Да, вот так получается порой: все началось как забава на пенсии, начал делать то, к чему лежит душа, а получилась новая профессия… Хотя профессия ли это? Наверное, все-таки что-то большее. Я создаю своих кукол, но это, знаете ли, такой вот обоюдный процесс, – говорит Александр Бессарабов.

Справка

В 1869 году Лувр за баснословные деньги приобретает тиару (головной убор) скифского царя Сайтоферна. И только через семь лет выясняется, что тиара изготовлена не древнегреческим мастером, а одесским чеканщиком Израилем Рухомовским.

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