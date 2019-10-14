Столетний Буратино и артистка, которая не помещается на сцене: путешествие по одесскому «дому оживших сказок»

Кто-то величает наш Одесский академический театр кукол (ОАТК) «домом оживших сказок», кто-то просто — «кукольный». Он становится обычно первым прикосновением к театральному искусству «вживую» для маленьких одесситов: на детские спектакли пускают зрителей с двух (!) лет. Что касается спектаклей для взрослых, то они в последнее время, что называется, «гремят». Чего только «Бабы Бабеля» стоят…

Артист-кукольник умеет все

Заведующий литературно-драматической частью театра Юрий Ющенко встречает нас, маленьких и больших одесситов, со своей помощницей — куклой Ксюшей.

Впрочем, давайте сразу настраиваться правильно. Здесь живут не просто куклы, все они — актеры, оживающие в руках артистов, которых почти никогда не видно. С детства задавалась вопросом: ну, вот как же так? Там, за ширмой, работают артисты, в чьих руках проживают куклы-актеры свою жизнь на сцене. Неужели не обидно: кукла — на виду, человек — нет…

— Артист-кукольник — это жертвенная и одновременно сверхчеловеческая, суперменская профессия. Он должен уметь все то, что делает на сцене артист, плюс уметь одновременно и работать с куклой, — словно подсказывает Юрий.

Сама экскурсия — как еще один спектакль театра, совершенно особый. И юные гости в восторге: можно потрогать кукол, заглянуть за кулисы, оказаться за ширмой, осмотреть реквизит и декорации. Даже побывать на совершенно удивительном мастер-классе.

Какими бывают куклы-актеры?

Крошечная Ксюша в руках Юрия Ющенко становится почти «невидимкой», когда наш гид показывает всего лишь часть руки другой актрисы — огромной Баси (спектакль «Бабы Бабеля»). Эта «часть» — невероятных размеров. Бася и на сцене во время спектакля не вмещается полностью, только частями. Так задумано, так она создана.

Кстати, и Бася, и все остальные волшебные актеры создаются мастерами-кукольниками в цехах (мастерских) ОАТК. Собственно, все, что видит зритель, делается в мастерских театра, и, как говорит наш гид, «знали бы вы, по какой тарифной сетке…».

Дети ахают, родители тоже: надо же такое создать! А потом еще и сыграть спектакль, да так, чтобы острое детское впечатление осталось на всю жизнь…

Кстати, а в каких «мастерских» готовят у нас тех, в чьих руках куклы становятся настоящими актерами? Артистов театра кукол в Одессе, как рассказывает Юрий, в Одессе не готовят. Хотите им стать? Тогда вам в Киев, Харьков или Днепр.

Вот они, актеры театра, сейчас отдыхают. И если у артиста бывает амплуа, то у кукол, работающих в театре, имеется своя «направленность»:

— Театральные куклы бывают перчаточные (петрушечные), они надеваются на руку, куклы-марионетки (до сих пор нет единого мнения, откуда пошло слово «марионетка»), куклы тростевые, куклы-маски, ростовые, — рассказывает Юрий Ющенко.

Знакомьтесь: старичок Буратино!

А вот еще один любопытный зал Театра кукол — зеркальный. Каждое зеркало охраняет своя кукла. И первая из них — настоящий раритет. Это Буратино. У него своя биография. Длинноносому деревянному существу совсем скоро исполняется 100 лет.

Почтеннейший Буратино весел, как ему и положено, обаятелен и просто очарователен. Когда-то очень давно один одессит бродил по дворам и давал кукольные представления для одесских мальчишек и девчонок. Потом, когда уже был создан театр кукол, потомок артиста-кукольника подарил этого Буратино нашему совершенно особому храму театрального искусства. Сына папы Карло отреставрировали, и он теперь является хранителем театра.

Когда оживают куклы-актеры

А вот и репетиционный зал. Стол, ширма и куклы, куклы, куклы. Простите, актеры. Дети бросаются к ним, просто трогают, некоторые пытаются угадать, из какого спектакля персонаж, кто-то даже начинает разговаривать с милейшим героем.

Артист театра Анатолий Лукьянченко, который тут же становится для юных экскурсантов «дядей Толей», начинает мастер-класс. И теперь о каждой «разновидности» актерского кукольного состава можно не только услышать, но и увидеть — и за ширмой, и «просто так».

Кукла в руках артиста Лукьянченко, без малого 50 лет служащего куклам, двигается, разговаривает, танцует. О каждой из них — особый рассказ.

А потом экскурсанты уже и сами становится кукловодами: кукла надевается на руку юного одессита, и тот, преисполненный восторга, ведет своего ожившего персонажа, а навстречу ему уже спешит другой персонаж с тростевой куклой, с марионеткой… Эти особые актеры в руках детей ожили, они в восторге, что сразу выражается бурным визгом!

Так и в самом деле оживает сказка в этом удивительном доме — на глазах у детей и, кстати, не менее восторженных родителей.

— Артист театра кукол — это фантазер и волшебник, иначе не бывает, иначе ничего не получится, — словно раскрывает главную тайну этого дома Анатолий Лукьянченко.

Любопытные факты об Одесском академическом театре кукол:

— один из cтарейших кукольных театров нашей страны. В 1932 году был открыт театр кукол, который возглавил заслуженный деятель искусств Украины Юзеф Аронович Гиммельфарб (артист одесского ТЮЗа);

— изначально (до 1944 года) театр был «младшим братом» Одесского ТЮЗа, то есть, находился в его составе;

— сегодня театр располагается на ул. Пастера, 15 (с 1988 года), в здании, которое до этого было частью Украинского театра;

— кресла в зрительном зале театра устроены так, чтобы и самый маленький зритель чувствовал себя уютно: они обладают удивительным свойством делаться «любого размера». Это специально продуманные для детей разного возраста и для взрослых кресла-трансформеры;

— в зрительном зале театра всего 147 кресел для зрителей, в зале нет «неудобных» мест, сцена отлично видна с любого.

Фото автора и пресс-службы театра