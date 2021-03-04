Известные украинки предстали в Одессе в образе кукол Барби (фото)

Леся Украинка и Мария Заньковецкая, Соня Делоне и певица Руслана, Роксолана и волонтер Катя Ножевникова собрались вместе. Впрочем, мы перечислили далеко не всех панянок украинок, представленных на этой необычной кукольной выставке. И им вместе хорошо, уютно и тепло. Главное – радостно, как и тем, кто стал гостем магазина «Антошка» на улице Греческой в Одессе, где проходит эта выставка, куда попасть может каждый желающий – вход свободен.

Вдохновитель этой поистине звездной выставки-карнавала, основатель проекта «КуклЬтура» Елена Филиппова рассказывает, что все происходящее было разработано проектом «КуклЬтура» совместно с официальным представителем фирмы «Маттел» – производителем кукол Барби и всеукраинской сетью детских магазинов «Антошка».

28 кукольных мастеров творили это чудо. Среди куклотворцев – и сама Елена Филиппова.

– «Barbie: Пани Украины» – проект, который демонстрирует образы известных украинок, воплощенных в куклах Barbie. Все наши героини внесли свой особый в культуру Украины, оставили след в истории, достигли успеха собственными силами. Это актрисы и писательницы, политические деятели, ученые и современные бизнесвумен. В центре внимания мастеров-кукольников – не только сам представленный образ, но и одежда героинь. Авторы представленных работ – победители различных международных конкурсов кукольного искусства. Каждая кукла уникальна, создана в единственном экземпляре, – говорит Елена Филиппова.

Вы можете прийти на эту выставку сами и с детьми, всмотреться в кукольные творения, проникнуться тонкой работой мастеров, выбрать собственную «фаворитку». Выставка только открылась, а восторженные «охи» и «ахи» уже пронеслись по «Антошке»: еще бы, все, кто представлен на этой выставке, словно разговаривает с вами, вселяя столь остро необходимый нам позитив.

Как отмечает Елена, все представленные здесь пани «безусловно, стоят сказочного кукольного воплощения». Да, все это немного сказка, немного феерия, какая-то особая история, оставившая свой неповторимый след.

Выставка в Одессе продлится до 14 марта, а потом отправится в столицу (магазин Антошка в Киеве, ТРЦ Ocean Plaza), и там куклы будут радовать киевлян с 16 до 28 марта.

И еще. Как рассказывают организаторы, после 15 марта стартует конкурс представленных кукол. Он будет проходить открыто, а это значит, что каждый из вас может на Facebook-странице «Антошка» отдать свой голос за мастерство того или иного автора, за его неповторимое видение выдающейся героини выставки.

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