Ключевые моменты:

Одесский театр юного зрителя получил статус академического;

Приказ подписан Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины 17 июня 2025 года.

Академический статус открывает новые возможности для театра: расширение творческой работы, дополнительная поддержка.

Академический статус присвоен коммунальному творческому коллективу «Одесский театр юного зрителя им. Юрия Олеши». Соответствующий приказ №494 был подписан Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины 17 июня 2025 года.

Присвоение статуса стало признанием высокого профессионального уровня коллектива — актёров, режиссёров, сценографов и технических специалистов. Театр на протяжении многих лет работает с детской и подростковой аудиторией, реализует образовательные проекты, участвует в фестивалях и ставит воспитательные спектакли.

“Мы сделали для статуса «академический» очень много. Мы — самый «живой» театр в Одессе среди государственных театров, со слов наших зрителей.

Наш театр имеет удивительную историю. Много ярких личностей, событий, творческого поиска и творческих побед, интересных спектаклей — за 95 сезонов театр успел сделать очень много”, — отметили в театре.

Академический статус открывает новые возможности для театра: дополнительную государственную поддержку, расширение творческой деятельности и укрепление роли театра в культурной жизни региона.

Начиная с 1919 года почетное звание «академический» присваивается крупнейшим и старейшим театрам Украины. Отметим, что Одесский ТЮЗ был основан в 1930 году выпускниками Одесского театрального училища. В 2021 году Одесская ОГА обратилось в Минкульт с просьбой присвоить Одесскому ТЮЗу статус академического.

Напомним, в начале полномасштабной войны Одесский академический драматический театр изменил свое название, убрав из него слово «русский».