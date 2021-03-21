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Лайфхаки на каждый день: дамские хитрости

Лайфхаки на каждый день: дамские хитрости

Традиционно делимся с вами полезными советами (лайфхаками) на каждый день, которые обязательно пригодятся в быту.

Дамские хитрости

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

С помощью детских салфеток можно удалить пятна дезодоранта на любимой одежде.

Случайно пролили лак для ногтей? Засыпьте сахаром, и через несколько минут сможете легко его убрать.

Пятно от тонального крема может быть легко удалено с помощью крема для бритья.

Пятна от помады исчезнут с помощью лака для волос.

Лайфхаки в гардеробе

При застрявшем замке смажьте молнию бальзамом для губ или проведите линию карандашом. Тугую застежку можно смазать кусочком сухого мыла. После этого собачка будет скользить по зубчикам змейки.

Используйте увлажняющий лосьон для восстановления старых кожаных ботинок.

Белое вино поможет удалить пятна от красного вина. Просто нанесите его сверху загрязнения.

Лайфхаки в хозяйстве и быту

Приклейте на стену бумажный стикер, чтобы пыль при сверлении стен не разлеталась по полу. Сверлите потолок? Воспользуйтесь пластиковым стаканчиком для сбора пыли. Магниты, приклеенные к рукоятке шуруповерта, помогут всегда держать шурупы под рукой.

Если у вас слишком большая форма для запекания, ее можно уменьшить при помощи фольги.

Используйте совок, чтобы наполнить водой ведро, которое не помещается в раковину.

Мы также рассказывали о том, как можно с пользой применить старые газеты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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