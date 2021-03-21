Лайфхаки на каждый день: дамские хитрости

Традиционно делимся с вами полезными советами (лайфхаками) на каждый день, которые обязательно пригодятся в быту.

Дамские хитрости

• С помощью детских салфеток можно удалить пятна дезодоранта на любимой одежде.

• Случайно пролили лак для ногтей? Засыпьте сахаром, и через несколько минут сможете легко его убрать.

• Пятно от тонального крема может быть легко удалено с помощью крема для бритья.

• Пятна от помады исчезнут с помощью лака для волос.

Лайфхаки в гардеробе

• При застрявшем замке смажьте молнию бальзамом для губ или проведите линию карандашом. Тугую застежку можно смазать кусочком сухого мыла. После этого собачка будет скользить по зубчикам змейки.

• Используйте увлажняющий лосьон для восстановления старых кожаных ботинок.

• Белое вино поможет удалить пятна от красного вина. Просто нанесите его сверху загрязнения.

Лайфхаки в хозяйстве и быту

• Приклейте на стену бумажный стикер, чтобы пыль при сверлении стен не разлеталась по полу. Сверлите потолок? Воспользуйтесь пластиковым стаканчиком для сбора пыли. Магниты, приклеенные к рукоятке шуруповерта, помогут всегда держать шурупы под рукой.

• Если у вас слишком большая форма для запекания, ее можно уменьшить при помощи фольги.

• Используйте совок, чтобы наполнить водой ведро, которое не помещается в раковину.

Мы также рассказывали о том, как можно с пользой применить старые газеты.