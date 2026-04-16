Ключевые моменты:

В громадах появились специалисты, которые помогают ветеранам оформить статусы, выплаты и вернуться к привычной жизни

В Саврани одна специалистка сопровождает более сотни ветеранов и семей, решая их повседневные проблемы

Благодаря ее работе люди получают документы, находят поддержку и даже возвращаются из плена домой

Реинтеграция — это не только про документы, но и про доверие, психологическую помощь и новое место в обществе

Справка «ОЖ»

Сейчас в Одесской области работают 94 специалиста по сопровождению ветеранов. Они помогают ветеранскому сообществу ориентироваться в государственных гарантиях, координируют взаимодействие с учреждениями, возвращая к гражданской жизни.

Надежда из Саврани: 30 лет опыта ради одной цели

В Савранской громаде реинтеграцией ветеранов в общество занимается опытный специалист с большим стажем работы в социальной сфере Надежда Брицкая.

Уже более года она строит мост к мирной жизни для 115 ветеранов, членов семей погибших и семей пропавших без вести и пленных защитников.

Путь Надежды в новую профессию начался в конце 2024 года, когда она решила помогать восстанавливаться ребятам, возвращающимся с войны домой. Профессиональное обучение по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц Надежда Брицкая прошла в Бородянском центре под Киевом. До этого женщина 30 лет работала в социальной сфере, где начинала работницей по предоставлению социальных услуг и со временем стала директором учреждения.

– Сначала было нелегко. Приходилось учиться на ходу. К каждому ветерану или члену скорбящей семьи нужно найти индивидуальный подход. Иногда нужно дать человеку время, чтобы он мог мне доверять, – рассказала Надежда Брицкая. – Чаще всего ветераны обращаются по поводу получения соответствующих выплат, статусов, необходимых справок. Важным является сотрудничество с семьями пропавших без вести, которые воспринимают меня как семейного врача — часто звонят, делятся новостями о своих близких.

Всего за год работы специалистка завоевала заслуженное доверие. Фронтовики, их семьи и родные знают, что в громаде есть человек, способный решить проблему или помочь в беде. Один из растроганных ветеранов, который во время реабилитации после ранения нуждался в материальной помощи, отметил, что не думал, что в этой жизни еще кто-то, кроме родителей, может о нем позаботиться.

Когда громада встречает своих героев

Возвращение ветеранов к мирной жизни требует не только времени, но и профессиональной помощи — от консультаций до сопровождения в решении различных жизненных вопросов.

Ежедневно Надежда Брицкая, хорошо знакомая с жизненными историями каждого ветерана, разъясняет посетителям их законные права, льготы, доступные социальные программы, помогает сориентироваться в медицинских, психологических и образовательных услугах, в оформлении документов и установлении статусов.

По ходатайству специалистки по сопровождению пятеро ветеранов получили удостоверения участника боевых действий. По обращению женщины, два сына которой защищали страну, а младший пропал без вести, Надежда подавала все необходимые документы, обращалась в соответствующие инстанции, чтобы узнать о его судьбе. Вскоре из Международного комитета Красного Креста сообщили, что воин находится в плену. И когда земляк в рамках договоренностей об обмене вернулся домой, его торжественно встречала вся громада.

Всячески помогает специалистка и бывшему пленному, воину из Байбузовки Савранской громады Владимиру Мельничуку, о возвращении которого «Одесская жизнь» недавно рассказывала.

Каждый раз Надежда присоединяется к тихой акции в поддержку пропавших без вести, которые регулярно проходят в Саврани.

Много времени ей понадобилось, чтобы помочь военнослужащему Сергею Островскому из Саврани. Ветеран с инвалидностью II группы нуждался в решении бытовых проблем, помощи в оформлении инвалидного удостоверения, пенсии и единовременной выплаты в связи с инвалидностью.

История бойца с позывным «Грибок»

Сергей Островский попал на передовую 9 января 2025 года. Воевал наводчиком в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады на Донетчине.

Его Второй десантно-штурмовой батальон, известный как батальон «Феникс», успешно отражал атаки противника, эффективно применяя дроны для уничтожения техники и «мясных штурмов» на Покровском направлении, в районе села Зеленовка.

Сдерживая превосходящие силы противника, «николаевские десантники» мужественно защищали когда-то живописный и плодородный край, превращенный россиянами в выжженную землю.

Сергей Островский вспоминал, что весь январь отличался интенсивными штурмами противника. 31 января в результате обстрела он получил множественные огнестрельные ранения левой и правой голени и правой стопы. К сожалению, врачам пришлось ампутировать часть правой ноги, поэтому свое 30-летие он отметил 19 февраля на больничной койке.

После лечения, протезирования и реабилитации защитника из Саврани первой на Одесском железнодорожном вокзале встречала специалистка по сопровождению Надежда Брицкая. На тот момент Сергей уже имел статус УБД, поэтому следующим шагом, который длился до октября, стало оформление статуса лица с инвалидностью. Фактически Надежда стала родным человеком для Сергея и его младшего брата Леонида, который также имеет инвалидность. Братья с детства росли без родителей, под опекой родных, а сейчас находятся под сопровождением Надежды.

Женщина подчеркивает, что быть специалистом по сопровождению означает быть рядом с человеком в любой ситуации, даже когда вопросы выходят далеко за рамки должностных инструкций. Ее опыт доказывает: настоящее доверие рождается не сразу, а шаг за шагом, в конкретных жизненных историях.

Приоритеты ветеранской политики в Одесской области

Специалист по сопровождению ветеранов — ключевое звено между ветеранами, органами власти и общественными институтами.

Весной Подольский район, который с рабочим визитом посетила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, присоединился к обсуждению стратегических вопросов соцзащиты защитников и защитниц. В Любашевке говорили о расширении доступа к ветеранским сервисам, медицинской поддержке, создании безбарьерной среды, развитии ветеранских пространств, где можно получить комплексную помощь. Поднимались вопросы обновления материально-технической базы для расширения реабилитационных возможностей.

Речь шла и об адаптивном спорте как пути к физическому восстановлению ветеранов. По словам Надежды Брицкой, недавно в Саврани на базе лицея при поддержке власти прошел спортивный праздник под девизом: «Несокрушимые в спорте и жизни. Сильные духом — едины сердцем». Особыми гостями стали участники российско-украинской войны, которые пробовали свои силы в шашках, шахматах, настольном теннисе и волейболе. Для многих ветеранов это стало не только возможностью проявить себя, но и шансом для общения, отдыха и психологического восстановления.

Поездка Надежды Брицкой на форум «Повышение квалификации специалистов сопровождения ветеранов войны», организованный ОВА совместно с Одесским областным центром защиты ветеранов и БФ «Безграничные возможности», также была познавательной.

В течение трех дней специалисты из Одесской области углубляли знания и отрабатывали практические навыки в сфере ветеранской политики, социального, медицинского, правового и психологического сопровождения. Особое внимание уделили вопросам ментального здоровья и межсекторального взаимодействия.

Справка «ОЖ»: чем именно помогает специалист по сопровождению?

Специалист по сопровождению ветеранов проводит оценку потребностей ветеранов и членов их семей и информирует получателей услуг о: правовой и психологической помощи; протезировании, реабилитации и спорте; социальной и профессиональной адаптации; получении жилья; увековечивании памяти и др.

Кроме того, специалист формирует предложения, как лучше удовлетворять потребности ветеранов и членов их семей в громаде, а также — как активно вовлекать их в жизнь общества, чтобы они могли реализовать свой потенциал.

Сейчас в громадах Украины реализуют ветеранскую политику почти две тысячи специалистов по сопровождению ветеранов.

