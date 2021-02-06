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Проспект Жукова или Небесной сотни: сколько голосов отдали одесситы за «декоммунизацию наоборот»?

Проспект Жукова или Небесной сотни: сколько голосов отдали одесситы за «декоммунизацию наоборот»?

В Одессе закончилось голосование по вопросу переименования проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези в проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской дивизии соответственно.

Голосование проходило с 4 декабря 2020-го по 4 февраля 2021 года на платформе «Социально активный гражданин».

Отметим, что в общественном обсуждении приняли участие всего 715 одесситов, притом, что в Одессе проживают более миллиона человек.

«За» возвращение прежних названий указанным топонимическим объектам проголосовали 464 человека, или 65% от общего числа принявших участие в голосовании. «Против» «декоммунизации наоборот» отдали голоса 251 человек, а это 35% проголосовавших.

Теперь вопрос об обратном переименовании проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези должен быть вынесен на обсуждение депутатов Одесского горсовета.

Напомним, 4 декабря 2020 года в Одессе прошли общественные слушания в формате интернет-конференции по скандальной идее переименования двух улиц. Участники конференции высказывали свои «за» и «против» иногда достаточно эмоционально. Кроме того, в выступления участников постоянно включались хулиганы и прочие «шутники». После этого в течение двух месяцев одесситы продолжали голосовать и оставлять свои пожелания на веб-портале «Социально активный гражданин».

Как сообщалось, вернуть декоммунизированные названия проспекту Небесной Сотни и улицы Инглези пообещал мэр Одессы Геннадий Труханов в рамках своей предвыборной кампании. По словам мэра, это «вопрос сохранения исторической памяти, уважения к героическому прошлому нашего города-героя».

В мае 2016 года экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов, в том числе в Одессе. В этот перечень, в частности, попали проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии.

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Фото: EADaily

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