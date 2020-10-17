Мэр Одессы намерен вернуть имя Жукова декоммунизированному проспекту на Таирова

Одесская историко-топонимическая комиссия поддержала обращение мэра города Геннадия Труханова и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова на Таирова и улице 25-й Чапаевской Дивизии.

Об этом Труханов сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий… Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе», – написал Труханов.

По словам мэра, ранее указанные улицы были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в рамках процесса декоммунизации.

При этом Труханов отметил, что для возвращения проспекту Небесной Сотни и улицы Инглези их первоначальных названий «есть все законные основания».

«В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии – легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны», – поясняет мэр.

Кроме того, он пообещал «сделать все возможное», чтобы «окончательно восстановить историческую справедливость».

Отметим, что любому переименованию улиц должны предшествовать общественные слушания. И только после этого вопрос может быть внесен на рассмотрение депутатами городского совета.

Ранее “Одесская жизнь” писала о том, что в городе назначили общественные слушания, на которых планируется рассмотреть вопрос о возвращении бывших названий проспекту Небесной Сотни и улице Инглези. Слушания должны состояться 4 декабря.

Напомним, в мае 2016 года экс-губернатор Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов – в том числе, в Одессе. В этот перечень, в частности, попали проспект Маршала Жукова и улица 25-ой Чапаевской дивизии.

Фото: citysite.od.ua