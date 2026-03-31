Ключевые моменты:

Количество скота в селах сократилось примерно на 60% за последние годы

Среди причин — война, нехватка рабочих рук и низкие закупочные цены

Содержание коровы или овец часто становится убыточным для домохозяйств

Государственные дотации есть, но получить их сложно из-за бюрократии

Чтобы создать этот материал, журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева посетила несколько сел Буджакской громады где поговорила с людьми, которые держат или уже продали скот.

Мы записали истории местных жителей, в том числе хозяев из сел Буджак, Евгеновка, Надречное, а также поговорили с руководителями хозяйств и представителями громады. Свою позицию озвучили директор агрокомплекса «Фрумушика-Нова» Александр Палариев, заместитель главы громады Федор Мунтян и ветврач Николай Трифонов.

По словам собеседников издания, отказываться от содержания скота людей заставляют закупочные цены на молоко по сравнению со стоимостью сена, кормов, ветеринарных услуг и другие расходы хозяйств.

Также мы рассмотрели условия государственной поддержки: дотации на скот (около 2000 грн на голову), требования к идентификации животных и подача заявок через Государственный аграрный реестр.

Один день в Бессарабии

Раньше утро в бессарабском селе начиналось с звона колокольчиков, а сегодня – с тишины. Пока молодежь на фронте или за границей, а цены на сено растут быстрее закупочной стоимости молока, селяне один за другим продают скот перекупщикам за бесценок.

Почему держать корову сегодня стало «убыточным хобби», как бюрократия мешает получить дотации и есть ли шанс у легендарной бессарабской брынзы выжить в условиях большой войны? «Одесская жизнь» отправилась в Буджакскую громаду, чтобы услышать правду от фермеров, чабанов и обычных хозяев.

Так, раньше я каждую неделю ходила к соседке за молоком – ее корова дает хорошее, вкусное, и цена всего 25 гривен за литр. На днях тоже пошла.

– Все, дорогая, продала я свою Фроську, потому что это такая морока: сено заготовь, воды натаскай, на пастбище выгони, потом вымой, подои, чабану триста гривен в месяц заплати… А у меня уже сил нет. А вдруг что-то со мной случится, кто будет о ней заботиться? Вот и продала.

– Хоть хорошую цену дали?

– Да нет, перекупщики за 20 тысяч купили. Это мне потом сказали, что дойная корова 30 тысяч стоит, но где в селе найдешь покупателя, у людей денег нет – война…

Пять причин, почему люди не держат скот

Кто бывал в селе, тот наверняка просыпался утром под звон колокольчиков, когда коровы и овцы шли на пастбище. Сейчас такое можно увидеть далеко не везде – с начала войны количество скота в домохозяйствах значительно уменьшилось. Не только коров, а и овец, коз, лошадей…

Почему так произошло? Жители Буджакской громады назвали несколько причин:

Первая причина – молодежь уехала за границу из-за войны, мужчины ушли на фронт, поэтому в селе остались пожилые люди, которые уже не могут держать скот. Вторая – большинство чабанов также в рядах ВСУ, и просто некому пасти скот. Третья – отсутствие достойной цены на мясо-молочную продукцию и сложности с реализацией. Четвертая – стало меньше пастбищ, сенокосов. Крупные сельхозпредприятия распахали каждый клочок земли, пригодный для растениеводства. И пятая – низкая поддержка развития малого животноводства государством.

Самая большая отара в Европе исчезла

Село Фрумушика-Нова – центр зеленого туризма и агрокластер. В 2010 году здесь была самая большая отара овец в Европе – почти 13 тысяч голов. Однако со временем владельцам пришлось отказаться от развития овцеводства. Почему так произошло?

Об этом рассказал Александр Палариев, директор фермерско-туристического комплекса «Фрумушика-Нова»:

– Мне очень хотелось возродить славные традиции овцеводства в Бессарабии. Разводили мы в основном каракулевую породу овец. К нам приезжали за опытом со всего мира. Но дело в том, что шерсть мы экспортировали в Россию. В 2014 году началась война, понятно, что все связи прекратились. Пришлось сокращать поголовье. Кроме того, под пастбища мы взяли в аренду на 49 лет землю на бывшем военном полигоне. Однако с началом войны Министерство обороны заявило права на эту землю. Сейчас имеем 700 голов овец – ориентируемся на мясо и производство брынзы и реализуем через нашу ресторанную сеть в Одессе. Иногда брынзу заказывают в европейских странах, но это небольшие партии. Год назад получили дотацию от государства – на каждую овцу по 2000 гривен, но это ситуацию не спасает. В последнее время я отошел от дел, этим занимаются мои сыновья Владимир и Михаил. Больше ставку сейчас делаем на винодельческий бизнес, но все равно, когда вижу из четырех только один работающий овчарный корпус – сердце щемит.

Надречное: брынза вкусная, но кошарам место за пределами села

Села Надречненского старостата известны вкусной брынзой. Стоит она здесь 200-220 гривен за килограмм. Как здесь решают проблемы?

Анжела Балан, староста Надречненского старостинского округа:

– Коров за время войны в Надречном значительно уменьшилось – на два села старостата Иванчанка и Надречное где-то тридцать наберется, а было сто. А вот овцеводство еще держится. Каждый год мы распределяем сенокосы, чтобы люди могли заготовить сено. Пастухов не хватает, поэтому хозяева пасут скот по очереди. Кстати, есть и козы – их молоко стоит 50-70 гривен за литр. Часто, правда, поступают жалобы на владельцев овец. Вместо того чтобы делать кошары за пределами села, они держат отару в заброшенных домах, а это и запах, и нарушение санитарных норм.

Федор Мунтян, заместитель главы Буджакской громады:

– В громаде есть пять фермеров, которые держат от 300 до 500 овец. И около двадцати имеют сто и меньше. Например, семья Бакал держит пятьсот голов. За бараниной к ним приезжают даже из Киева, а брынзу реализуют на рынках в Бессарабском, Арцизе. Сено заготавливают сами. Существенной поддержкой для них является дотация в две тысячи гривен на овцу в год.

Что касается кошар, принято решение все их перенести за пределы села – громада предоставляет участок, а фермер должен заключить договор аренды.

Также мы привлекли в громаду благотворительную организацию «Каритас Украина» – она предоставляет финансовую помощь в виде грантов уязвимым слоям населения на развитие собственного бизнеса, к которому относится и животноводство. В ближайшее время проведем инвентаризацию пастбищ, потому что овцеводы жалуются, что местные аграрии распахали некоторые пастбища.

С биркой и паспортом: как получить дотацию от государства?

Чтобы получить две тысячи дотации от государства, нужно, чтобы корова или овца были «чипированы» – имели бирку и паспорт. Как это сделать?

Об этом рассказал Николай Трифонов, главный специалист Бессарабской ветлечебницы:

– Прежде всего нужно стать на учет в лечебнице и заключить договор о ветеринарном обслуживании. Затем специалисты проведут обследование скота, вакцинацию, дезинфекцию и выдадут ушную бирку и паспорт. По тарифам бирка стоит 140 гривен, а паспорт – 17 гривен. После этого можно подавать документы на дотацию.

Что касается санитарных норм содержания животных в пределах села, ветврач отметил, что жалобы поступают постоянно.

– Как депутат Буджакского поселкового совета я поддерживаю решение о переводе отар за пределы села. По нормам, кошары должны располагаться на расстоянии от 50 до 300 метров от населенного пункта.

Какой стол без брынзы?

Если отследить цифры за последние годы, скота в селах стало на 60 процентов меньше.

Аграрий, который 52 года занимается сельским хозяйством, Василий Узун, руководитель сельхозпредприятия «Прогресс», с. Вознесеновка, объясняет это так:

– Главная причина – низкая рентабельность, отсутствие достойной цены, сбыта и недостаточная государственная поддержка. Одна-две коровы для крестьянина чаще убыточны – дотацию на них не получишь, а ухода нужно 24 на 7. Не все выдерживают, вот и продают.

С овцами иначе – не хватает чабанов, нет государственной поддержки на приобретение, обновление поголовья и низкая рентабельность – шерсть трудно продать, живая масса стоит мало, а затрат много.

Несмотря на все, овцеводство остается традиционным промыслом Бессарабии. Люди, несмотря на все трудности, продолжают заниматься разведением овец, потому что какой стол без брынзы, кавармы и какой праздник без курбана. Чтобы все наладилось, нужно, чтобы закончилась война и чтобы люди вернулись в села.

Держать или не держать?

Ольга Язаджи, с. Буджак:

– До войны мы держали почти сто овец – имели небольшую кошару, а главное – был хороший пастух. Быть чабаном – это не просто пасти скот. Нужно уметь принять ягненка, лечить, доить, в общем все. По состоянию здоровья наш дядя Ваня больше не смог работать, а найти другого мы не смогли, поэтому и продали овец. Причиной стали и низкий сбыт мяса, и сложности с реализацией шерсти. Да и пастбищ стало меньше.

Юрий Стеценко, с. Евгеновка:

– Наша семья многодетная, поэтому без скота никак. Держим тридцать овец, корову и коня. Хотя заниматься животноводством стало очень сложно, все дорожает – 40-килограммовый тюк сена стоит 120-150 гривен, а таких тюков на зиму нужно тысячу. Поэтому сено заготавливаем сами с сыновьями, они еще школьники, но с детства помогают. А чабаном приходится быть жене – она берет колыбель с ребенком и идет пасти овец. С коровами проще: вывел на луг, забил кол, и она пасется.

Корова – это наша кормилица, она дает 25-30 литров молока. На этом не заработаешь, конечно, потому что молоко оптом принимают по 15-16 гривен. Зато всегда есть сыр, сметана, сливки, значит голодными не останемся.

Важно!

Для получения дотации необходимо содержать от трех до ста идентифицированных коров, или от пяти до пятисот маточных овец, зарегистрированных в едином государственном реестре, и подать заявку через Государственный аграрный реестр.

Сколько стоит скот живым весом?

В бывшем Тарутинском районе проблемы с реализацией связаны с удаленностью от крупных городов. Ведь, чтобы доехать, например, в Одессу, нужно преодолеть 200-250 километров, а при нынешних ценах на бензин это становится совсем невыгодно. Вот и продают люди скот за бесценок.

Один из перекупщиков рассказал, сколько обычно платят владельцам скота:

– Коров живым весом берем по 50 гривен за килограмм, в зависимости от состояния, овец – по 70-100 гривен, свиней – по 75 гривен.

