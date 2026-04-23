Ключевые моменты:

Озеленители работают сразу на двух направлениях: помогают после обстрелов и ежедневно ухаживают за городом

В городе продолжается весенняя кампания: клумбы уже обновили на ключевых локациях, сейчас высаживают сезонные цветы

В штате предприятия всего около 320 работников вместо необходимых полутора тысяч — большинство из них женщины старшего возраста

Из-за жары и вредителей Одесса постепенно отказывается от каштанов и высаживает более выносливые деревья

После обстрелов в городе обычно говорят о спасателях и коммунальщиках. Но рядом с ними работает еще одна служба, о которой вспоминают гораздо реже. Мы поговорили с главным инженером КП «Горзелентрест» Владимиром Хромой, чтобы понять, как сегодня устроена работа озеленителей: сколько людей реально выходит на смену, что они делают в первые часы после ударов и как город продолжает высаживать цветы несмотря на войну.

Часть данных мы проверили через открытые закупки — в частности, тендер на обновление клумб, — а также сопоставили цифры с предыдущими годами, чтобы увидеть масштаб проблемы с кадрами и финансированием.

Двойная миссия: от ликвидации последствий обстрелов до высадки цветов

Сегодня работа одесских озеленителей разделена на два фронта. Первый – экстренный: после обстрелов техника и специалисты предприятия помогают ГСЧС разбирать завалы и расчищать территории. Второй – плановый: возвращение к мирной рутине, которая в нынешних условиях стала символом устойчивости.

Сейчас в городе проходит весенняя кампания. Первый этап завершили к 10 апреля, украсили знаковые локации: площадь 10 Апреля, мемориал 411-й батареи, Аллею Славы и сквер Героев-летчиков. В настоящее время продолжается второй этап высадки весенних цветов – селинов, виол и маргариток.

– Эти цветы, – объясняет Владимир Хрома, – будут радовать глаз примерно до мая, а потом их заменят летники, которые будут оставаться на клумбах уже до первых заморозков. И дальше начинается то, что для постороннего человека может звучать буднично, но на самом деле и является основой городского уюта: полив, уход, прополка, уборка сорняков, замена поврежденных растений, восстановление цветников там, где они пострадали.

В этом году коммунальное предприятие объявило тендер на приобретение цветов на сумму более 800 тысяч гривен – на обновление городских клумб.

Критический дефицит кадров: 320 специалистов вместо полутора тысяч

В то же время озеленение города – это не только сезонные расходы. По открытым данным, в предыдущие годы на работу предприятия закладывались десятки миллионов гривен ежегодно, а общие расходы могли превышать 100 миллионов гривен.

Главный инженер «Горзелентреста» сразу называет ключевую проблему: человеческий ресурс. Точнее – его нехватку. Владимир Хрома приводит показательные цифры:

Сейчас в штате: около 320 человек на весь миллионный город.

Для сравнения: ранее на аналогичных предприятиях работало до 1500 специалистов.

Состав коллектива: 90% работников – женщины, преимущественно старшего возраста.

К тому же работа остается тяжелой: ранние подъемы, физическая нагрузка. Помимо зеленых зон, на балансе предприятия – еще и городская инфраструктура: около 1800 скамеек и около 1500 урн. Все это нужно мыть, красить, ремонтировать, чистить, поддерживать в нормальном состоянии.

Каштаны под угрозой: Одесса ищет новые деревья

Но все же поговорить мы хотели о деревьях. Тех, которые высаживают, сохраняют и которыми планируют сегодня украшать Одессу. Владимир Хрома сразу переводит разговор с модных предпочтений в плоскость здравого смысла, потому что уже насмотрелись и на неудачные эксперименты, и на хорошие результаты.

– Мы не в Африке живем, у нас свои условия, свой климат, юг Украины, а значит и деревья нужно подбирать не по прихоти, а по выносливости, способности прижиться и выдержать местные реалии, – отмечает специалист.

Именно поэтому предприятие выбирает те породы, которые нормально чувствуют себя в одесском климате. По словам инженера, это – акация, ясень, некоторые виды клена и другие декоративные деревья, способные выдерживать жару, ветер и в целом непростые условия южного города.

– И даже здесь проблем хватает. В частности, серьезным вызовом стала минирующая моль – вредитель, который поражает каштаны, – говорит Владимир Хрома.

Для многих одесситов каштан – часть привычного городского пейзажа, но сейчас от этой породы, по словам инженера «Горзелентреста», приходится постепенно отказываться, потому что вредитель буквально выедает листву, и дерево фактически истощается.

– Предприятие уже запускает программу обработки деревьев, чтобы вовремя выявлять проблему на ранних стадиях: планируется охватить около тысячи деревьев. И это не какая-то исключительно одесская проблема – с минирующей молью сегодня борется практически вся Европа, – подчеркивает Владимир.

Сакуры и сосны: где в Одессе искать уют

Несмотря на войну, город продолжает развивать декоративные зоны. Сейчас в Одессе растет около 130 сакур. Большинство из них были высажены в рамках сотрудничества с Японией или подарены меценатами. Эти деревья уже полностью акклиматизировались и стали частью городского ландшафта.

Отдельно мы говорим и о зеленых зонах ближе к морю. Здесь Владимир Хрома сразу уточняет, что сами склоны – зона ответственности КП «Побережье». Но и «Горзелентрест» там работает. Так, на Трассе здоровья предприятие высадило около тысячи сосен, и сейчас продолжается уход за этими насаждениями, чтобы деревья прижились и выстояли.

Вандализм в Одессе и культура ухода

Работу коммунальщиков часто усложняет не только война, но и отношение горожан. Владимир Хрома отмечает: вандализм остается серьезной проблемой. Вытаптывание клумб и повреждение деревьев приводят не только к финансовым потерям, но и демотивируют работников, которые ежедневно вручную ухаживают за каждой растением.

– Городское озеленение – это работа, которую замечают не тогда, когда она сделана хорошо, а тогда, когда что-то идет не так, – говорит инженер. – Но как бы ни было сложно с людьми или техникой, город должен оставаться зеленым. Как говорится, у воина нет конечной цели – есть путь. Наш путь – это Одесса, которая, несмотря ни на что, продолжает цвести.

Справка «ОЖ»: за что отвечает КП «Горзелентрест»:

озеленение города (клумбы, деревья, газоны);

уход за зелеными зонами;

содержание части городской инфраструктуры (скамейки, урны);

благоустройство территорий.

На результаты работы озеленителей можно посмотреть в нашем фоторепортаже: Одесский апрель: прогулка по бульвару Военно-морских сил.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что в одесских скверах массово воруют цветы, которые город получил в подарок из Нидерландов.

Читайте также: Цветочный бюджет: на озеленение Одессы и автополив потратят почти 4 миллиона гривен