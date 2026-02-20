Ключевые моменты:

Забирать всю зарплату совершеннолетнего ребёнка под предлогом «общего бюджета» и контролировать каждую трату — это признаки экономического домашнего насилия.

Отказ вернуть человеку его же заработанные средства может расцениваться как незаконное лишение права распоряжаться собственностью.

Общая квартира не означает общие доходы — зарплата является личной частной собственностью.

Если финансовый контроль сопровождается унижениями и системными скандалами, возможно привлечение к административной или уголовной ответственности.

«У нас общий бюджет»: как начинается финансовый контроль

История Марии развивалась постепенно. После развода она вернулась жить к матери. Квартира — в общей совместной собственности. Сначала мать сказала, что раз они живут вместе, логично вести общий бюджет.

Позже она начала забирать у дочери всю зарплату. Марии ежедневно выдавали небольшую сумму «на необходимые расходы». Чеки нужно было сохранять. Каждую покупку проверяли. За товар без скидки — упрёки и скандалы. Когда Марии понадобились её же деньги, начался конфликт. Мать заявила, что это «общие деньги», поскольку они проживают вместе, и возвращать их отказалась.

После этого дочь изменила подход: она стала передавать матери только часть зарплаты — на коммунальные услуги, питание и быт. Остальное оставляла себе.

Именно тогда, по её словам, начались унижения и новые конфликты — из-за потери полного контроля над финансами.

Является ли это экономическим и психологическим насилием

Юрист однозначно указывает: описанная ситуация имеет признаки экономического и психологического насилия.

Закон Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» (редакция от 19.12.2024) определяет экономическое насилие как умышленное лишение средств или возможности пользоваться ими.

В случае Марии присутствуют несколько важных признаков:

Полное изъятие зарплаты;

Фактическое удержание чужих средств и отказ их вернуть;

Выдача «дозированных» сумм из собственных денег пострадавшей;

Контроль расходов через проверку чеков и постоянные упрёки.

Это не просто «семейная экономия». Это установление финансовой зависимости.

Психологическое давление после потери контроля

Когда Мария перестала передавать всю зарплату и стала оплачивать только часть общих расходов, ситуация обострилась.

Начались ежедневные скандалы. Звучали унижения. Давление усилилось именно потому, что мать больше не имела полного контроля над деньгами.

Закон определяет психологическое насилие как словесные оскорбления, унижения и другие действия, причиняющие вред психическому здоровью. Если такие действия носят системный характер, возможно применение:

ст. 173-2 КУоАП — административная ответственность;

ст. 126-1 УК Украины — уголовная ответственность за систематическое насилие.

Общая квартира не даёт права на чужую зарплату

Отдельно юрист подчёркивает: общая совместная собственность на квартиру не создаёт общего права на доходы. Заработная плата является личной частной собственностью работника.

Совладельцы жилья обязаны совместно содержать имущество — оплачивать коммунальные услуги. Но это не означает обязанности передавать всю зарплату или финансировать взрослых трудоспособных родителей.

Право собственности на стены квартиры не означает право на содержимое кошелька.

Что можно сделать

Если ситуация повторяется, юрист советует действовать в правовом поле:

Вызвать полицию во время очередного конфликта — должен быть составлен протокол по ст. 173-2 КУоАП;

Обратиться за вынесением срочного запретительного предписания сроком до 10 суток;

Подать заявление в суд о вынесении ограничительного предписания сроком до 6 месяцев;

Разделить лицевые счета за коммунальные услуги.

Важный нюанс

Домашнее насилие — это не только побои.

Финансовый контроль, лишение доступа к собственным средствам, манипуляции через «общий бюджет» и ежедневные унижения — это тоже формы насилия.

И даже если речь идёт о матери и взрослой дочери, закон одинаково защищает право человека на собственность и достоинство.

