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Новости Одессы и Одесской области

Место скорби: в Одессе угол Троицкой и Пушкинской превратился в мемориал (фото)

Место скорби: в Одессе угол Троицкой и Пушкинской превратился в мемориал (фото)

В Одессе и области хоронят погибших в огненном кошмаре. А здесь, на месте трагедии, на углу Троицкой и Пушкинской, все еще продолжаются работы в том, что осталось от здания. Участок Троицкой перекрыт, здесь установлено ограждение. За него пускают только тех, кто занят на этих работах.

На следующий день после трагедии на этом месте было очень суетно. После повисла скорбная тишина. Кажется, что и техника работает тише обычного.

Люди подходят к месту трагедии, оставляют цветы и лампадки. В эти дни здесь плачут тихо, никто не проталкивается «как можно поближе». Кажется, люди осознали произошедший кошмар. Некоторые интересуются, чем можно помочь…

Одесситы приходят, чтобы поинтересоваться, как помочь

Одесситы приходят, чтобы поинтересоваться, как помочь

Самое «сбивающее с ног» — мягкие игрушки, которые приносят одесситы к мемориалу. Здесь все в эти дни — место скорби. Даже исправно работающие на углу Троицкой и Пушкинской светофоры: они, как и столбы, как и ограждения, прямо-таки увиты цветами и все теми же игрушками.

Светофоры и столбы увиты цветами

Светофоры и столбы увиты цветами

Зайки, мишки — умильные, мультяшные, улыбающиеся… Последний подарок погибшим при пожаре. Многие из них были еще, по сути, детьми.

Две женщины подходят к мемориалу, молча укладывают гвоздики в траурных лентах, тихо рассказывают, что были на прощании с погибшим пожарным. В ответ — опять-таки скорбная тишина и слезы…

Одесситов беспокоит и судьба здания — не обвалится ли оно после произошедшего, не наделает ли еще бед и горя. Ведь такая угроза существует. Становится известно: глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что здание будет одето в металлический каркас. Это позволит продолжить работы.

На некоторое время во вторник предупредили о том, что на какое-то время перекроют участок от Успенской до Еврейской. Но жизнь продолжается, и по Пушкинской продолжит проезжать транспорт. Отметила: когда в дни после трагедии он проходил мимо скорбного угла, все внутри салонов поворачивали головы в сторону этого страшного места.

Я не услышала «бурных обсуждений по поводу», люди, в основном, скорбно молчат или очень тяжело вздыхают — со слезами и без.

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Мария Котова
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